6-12 Mart illere göre risk durumu Hangi illerde vakalar arttı?
İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide illere göre vaka sayısı belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika 6-12 Mart illere göre koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Buna göre hangi illerde vaka arttı? Hangi iller kırmızıya döndü? Hangi illerde vaka düştü? İşte 15 Mart güncel risk tablosu...
Sağlık Bakanı Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı.
İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25 iken Ankara'da 68,53 ve İzmir'de 78,57 oldu.
Bakan Fahrettin Koca tabloyu "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." mesajı ile yayınladı.
6-12 Mart illere göre vaka durumu
En fazla vaka olan iller hangileri?
Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.
En az vaka olan iller hangileri oldu?
100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.