6-12 Mart illere göre risk durumu Hangi illerde vakalar arttı?

Sağlık Bakanı Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı.

İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25 iken Ankara'da 68,53 ve İzmir'de 78,57 oldu.

Bakan Fahrettin Koca tabloyu "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." mesajı ile yayınladı.

6-12 Mart illere göre vaka durumu

En fazla vaka olan iller hangileri?

Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

En az vaka olan iller hangileri oldu?

100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.