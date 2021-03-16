  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs 6-12 Mart illere göre risk durumu Hangi illerde vakalar arttı?
Korona Virüs

6-12 Mart illere göre risk durumu Hangi illerde vakalar arttı?

İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide illere göre vaka sayısı belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika 6-12 Mart illere göre koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Buna göre hangi illerde vaka arttı? Hangi iller kırmızıya döndü? Hangi illerde vaka düştü? İşte 15 Mart güncel risk tablosu...

Yeniakit Publisher
2021-03-16 00:54:00 -
6-12 Mart illere göre risk durumu Hangi illerde vakalar arttı?

Sağlık Bakanı Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı.

İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25 iken Ankara'da 68,53 ve İzmir'de 78,57 oldu.

Bakan Fahrettin Koca tabloyu "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." mesajı ile yayınladı.

6-12 Mart illere göre vaka durumu

En fazla vaka olan iller hangileri?

Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

En az vaka olan iller hangileri oldu?

100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüz yüze eğitim sürecinde Bakan Selçuk’tan kritik uyarı
Eğitim

Yüz yüze eğitim sürecinde Bakan Selçuk’tan kritik uyarı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "tedbiri elden bırakmayın" uyarısı geldi.
Hangi ihtimal daha ağır? Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Hangi ihtimal daha ağır? Altını olanlar dikkat

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi sorular vatandaşlarca merak edilirken, uzmanlardan, yukarı potansiyelin yüksek ..
Erinç Sağkan'ın atadığı avukattan genç kızlara mide bulandıran taciz
Gündem

Erinç Sağkan'ın atadığı avukattan genç kızlara mide bulandıran taciz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş üzerinden İslam'a dil uzatan LGBTİ destekçisi Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın atadığı avukatın iki ge..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay