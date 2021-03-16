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Korona Virüs 6- 12 Mart en fazla vaka görülen ve en az vaka görülen iller hangileri oldu?
Korona Virüs

6- 12 Mart en fazla vaka görülen ve en az vaka görülen iller hangileri oldu?

6- 12 Mart en fazla vaka görülen ve en az vaka görülen iller hangileri olduğu son dakika belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6-12 Mart vaka artış haritasını Twitter hesabından paylaştı. Buna göre son bir hafta içerisinde 6 Mart'tan 12 Mart'a kadar olan tarihlerde en fazla vaka artışı olan iller ve en az vaka artışı olan iller netleşti. Peki, 6- 12 Mart en fazla vaka görülen ve en az vaka görülen iller hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 01:02:00 -
6- 12 Mart en fazla vaka görülen ve en az vaka görülen iller hangileri oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu Twitter hesabından "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." mesajı ile yayınladı.

6- 12 Mart en fazla vaka görülen ve en az vaka görülen iller hangileri oldu?

En fazla vaka olan iller

Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

En az vaka olan iller

100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

İstanbul kırmızıya dönecek mi?

20-26 Şubat haftasıyla kıyaslandığında bazı iller 100 binde 100’ün üzerine çıktı. Geçen hafta 100 binde 89.90 olan vaka oranını 111.57’ye çıkaran İstanbul da bu illerden biri. Şimdi bu şehirlerin kırmızıya dönüp dönmeyeceği ve daha ciddi kısıtlamalara maruz kalıp kalmayacakları tartışılıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, hemen bir renk değişimi olmayacağını belirterek, “Haftalık vaka sayıları dışında, birden fazla gösterge ile süreç takip ediliyor. Vaka sayılarında da ortalamalar dikkate alınıyor. Renk değişimi buna göre olacak” dedi. Yetkililer de vaka sayılarının yanı sıra, hastane yatış oranları, yatak sayısı gibi birçok etkenin illerin renginin belirlenmesinde kullanıldığını belirtiyor.

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