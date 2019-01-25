5'nci kattan düşen genç hayatını kaybetti
Elazığ'da bir binanın 5. katından düşen 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.25 Ocak 2019 Cuma 17:39
Elazığ Saraybosna Caddesi'ndeki bir apartmanda ailesiyle yaşayan Ahmet Taha Güneri, henüz bilinmeyen nedenle 5. kattan düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Güneri, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde kurtarılamadı.
Güneri'nin cesedi otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.
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