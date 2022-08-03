5'li çeteden zincirleme kazık!

Zincir marketlerin tarladan cüzi miktarlarda alınan ürünleri yüzde 700’ü aşan fiyat farklarıyla vatandaşa sattığı tespit edildi. 40 bin şubeyle Türkiye’yi zehirli sarmaşık gibi saran, perakende sektöründe tekel oluşturarak fiyat belirlemede otorite vasfını edinen, birbirleri arasındaki online yazışmalarla marketler arası fiyat dengesi oluşturup hizmet piyasasındaki rekabet kurallarını yerle bir eden zincir marketler ülkenin gıda güvenliğini tehdit etmeye başladı. Daha önce Whatsapp uygulaması üzerinden kurdukları bağlantıyla marketlerindeki ürün etiketlerine ayar verdikleri tespit edilen ve 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesilen 5’li zincir marketler, yeni formül olarak tedarikçi üzerinden kurdukları kanalla aynı tezgahı sürdürdükleri tespitiyle Rekabet Kurulu tarafından bir soruşturma daha geçiriyor. 3 market uzlaşmak için Rekabet Kurulu’nun kapısını aşındırırken, oluşturdukları soygun düzenini ise hiçbir şeye aldırış etmeksizin sürdürüyorlar.

Tarladan sofraya %700 fark!

5 büyük zincir marketin temmuz ayında zirai ürünlerde tüketiciyi perişan ettiği veriler ortaya çıktı. Seçimlere 10 ay kala orta ve dar gelirli kesimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küstürmek için sepet şeytanlığı yapan 5 zincir marketin üreticiden alınan meyve, sebze ve baklagil ürünlerini tüketiciye % 700’ü aşan fiyat farkıyla sattığı tespit edildi. ‘Beşli çete’ hüviyetine bürünen zincir marketlerin vurgununu ortaya çıkaran Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) verilerine göre temmuz ayında elmanın % 766, marulun % 325, kuru fasulyenin % 304, maydanozun % 274, yeşil mercimeğin % 267, kuru incirin % 243, nohutun % 238 fiyat farkıyla satışının yapıldığı kaydedildi.

Çiftçide zam yok, markette var

Ürün bolluğuna rağmen marketlerdeki bu vurgunun aksine tarlada binbir emekle ülkeye mahsul kazandıran üreticideki fiyatlarda elma, nohut, fındık, pirinç, kuru üzüm ve kuru incirde temmuz ayı boyunca hiçbir fiyat değişiminin olmadığı bildirildi.

Çiftçinin zamsız olarak piyasaya sunduğu ancak zincir marketlerin korkunç fiyat farklarıyla vatandaşa ulaştırdığı ürünlerdeki fahiş etiketlendirmeye de dikkat çeken TZOB’un tespitlerine göre marketler elmayı 8,7 kat, marulu 4,2 kat, kuru fasulyeyi 4 kat, maydanozu 3,8 kat, yeşil mercimeği 3,7 kat, kuru incir ile nohutu 3,4 kat, kuru üzümü 3 kat fazlaya tüketiciye satarak kazık attı.

Tarlada 2, markette 17 lira!

5’li zincir marketin temmuz ayındaki “kazık” fiyatlandırması bazı ürünlerde şöyle kayıtlara geçti:

Elma (kg): Üreticide 2 TL - zincir markette 17,38 TL (Fark % 766)

Yeşil Mercimek (kg): Üreticide 8,20 TL – zincir markette 30,13 TL (Fark % 367,4)

Marul (adet): Üreticide 2,08 TL - zincir markette 8,65 TL (Fark % 325,5)

Kuru fasulye (kg): Üreticide 7,90 TL - zincir markette 31,98 TL (Fark % 304,8)

Maydanoz (adet): Üreticide 1,07 TL – zincir markette 4,01 TL (Fark % 274,8).