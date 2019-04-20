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5’inci Mercedes-Benz Bahar Rallisi başladı

Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren 5’inci Mercedes-Benz Bahar Rallisi’nin ilk etabı Çırağan Sarayı’ndan başladı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 12:38
5’inci Mercedes-Benz Bahar Rallisi başladı

Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren 5’inci Mercedes-Benz Bahar Rallisi’nin ilk etabı Çırağan Sarayı’ndan başladı. 2 gün boyunca İstanbul’un her iki kıtasını kapsayan 300 kilometrelik bir parkurda gerçekleşecek olan yarışa klasik araç tutkunları yoğun ilgi gösterdi.


Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Mercedes-Benz Bahar Rallisi’nin ilk etabı Çırağan Sarayı’ndan başladı. 2 gün boyunca İstanbul’un her iki kıtasını kapsayan 300 kilometrelik parkurda gerçekleşecek yarışın ilk etabında araçlar İstinye’den özel feribotla Çubuklu’ya geçerek Asya Kıtası’na uzanacak. Rallide ilk gün, Riva üzerinden Şile’ye doğru devam eden rotanın tamamlanmasıyla sona erecek. Mercedes-Benz Bahar Rallisi’nin ikinci günü ise Şile’den başlayarak Marmara Denizi’ne doğru ilerleyerek Kartal’da son bulacak. Rallinin ödül töreni 22 Nisan Pazartesi günü Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balosu’nda açıklanacak. Rallinin şampiyonları ise farklı kategorilere göre çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.



“Mercedes Benz olarak 60’ın üzerinde araçla buraya katılım gösteriyoruz”


Ralli hakkında bilgi veren Mercedes Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, “Mercedes Benz Bahar Rallisi 5’inci kez İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda start veriyor. Mercedes Benz olarak 60’ın üzerinde araçla buraya katılım gösteriyoruz. Çeşitli kategorilerde farklı ödüller var. Yarışın 1’incisi Mercedes Benz’in Stuttgart’taki klasik müzesini ziyaret ediyor olacak. Orada bütün Mercedes Benz’in hikayesine tanıklık edecek. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı hep birlikte kutluyoruz, harika bir şekilde karşılıyoruz” dedi.



“Mükemmel bir organizasyon”


Sosyalleşmek adına da etkinliğin güzel bir organizasyon olduğunu ifade eden Cüneyt Gürler, “Daha önceden de katılmıştık. Süper, sosyalleşmek adına ve eski arabaların hepsini bir arada görmek adına gayet güzel” ifadelerini kullandı.


Klasik otomobil yarışlarına devamlı katıldığını dile getiren Turgut Karadeniz, “Ben bu tip yarışlara devamlı katılıyorum. Mükemmel bir organizasyon. Çok eğlendirici, gayet de güzel geçiyor. Çok güzel ve değişik arabalar da bir araya gelmiş oluyor. Aynı zaman da bütün insanları bir araya getiriyor. İyi ve sıcak bir ortam. Çok memnunuz. Hepsine güzel başarılar dilerim. Lastikleri yere güzel bassın. Güzel güzel kullansınlar, eğlensinler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 12:38
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