"5G, 2025'e kadar 110 ülkede satışa sunulacak”

BERLİN (AA) - Huawei Technologies Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Dönüşümlü Üst Yetkilisi (CEO) Ken Hu, beşinci nesil mobil internet bağlantısı 5G’nin 2025'e kadar, 110 ülkede satışa sunulacağını belirterek, “Tüketicilere, şirketlere ve topluma benzeri görülmemiş faydalar sağlayacak.”dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun ilk gününde gerçekleşen oturumda konuşan Hu, Küreselleşme 4.0’nun şirketlerin yararından daha çok "sosyal değerlere" odaklanacağına inandığını belirterek, “Teknoloji, engelli insanların hayatlarını kolaylaştıracak, bankacılığı daha yaygın hale getirecek, daha fazla için daha fazla gıda üretimine yardımcı olacak.” diye konuştu.

“Yaratabileceğimiz sosyal değer şirketlerin için önemli hususların bir parçası olmalı” diyen Hu, Dünya Ekonomik Forumu’nun sosyal değerleri konuşmak için uygun platform olduğunu söyledi.

Hu, bugünkü küreselleşmenin, rekabet ve karşılaştırmalı üstünlüğe dayanan iş birliğinin bir sonucu olduğunu belirterek, “İş dünyası Küreselleşme 4.0'ı belirleme sürecine katılması gerekir.” dedi.

Hu, beşinci nesil mobil internet bağlantısı 5G’nin 2025'e kadar, 110 ülkede satışa sunulacağını belirterek, “Tüketicilere, şirketlere ve topluma benzeri görülmemiş faydalar sağlayacak.” diye konuştu.





- İhtiyacımız olan "özgürlük", "eşitlik", ve "demokratik süreci korumak"





Nokia Corporation Başkanı ve Üst Yetkilisi (CEO) Rajiv Suri de gelişen teknolojilerin “verimlilik sorununu” çözeceğini belirterek, dijital ekonominin ABD’de yıllık yüzde 2,7 seviyesinde üretkenliği arttırdığını kaydetti

ABD ekonomisi için 2028’in “taşma noktası" olacağına işaret eden Suri, sağlık, ulaştırma, enerji ve üretim sektörlerinin dijital ağlar tarafından desteklendiğini kaydetti.

Global Dijital Politika Genel Direktörü Eileen Donahoe ise teknolojideki hızlı ilerlemenin, dijital teknolojinin faydalanıcıları olması gereken vatandaşlar arasında yaygın bir “güven aşınmasına” neden olduğuna dikkati çekerek, teknolojiler geliştikçe ve çeşitli alanlarda uygulanmasıyla hükûmetler arasında da güven aşınmasına sebep olduğunu da söyledi.

Donahoe, ekonomik büyümeyi sağlarken, kamu yararını ve ulusal güvenliği eş zamanlı olarak korumanın mümkün olduğunu da söyledi.

ABD ve Çin arasındaki "teknolojik savaş" konusunda değerlendirmelerde bulunan Donahose, zaman zaman küresel iş birliğinin zor göründüğünü anlatarak, “Yeni değerlere ihtiyacımız yok, ihtiyacımız olan temel değerler özgürlük, eşitlik ve demokratik süreci korumak.” ifadesini kullandı.

- "Küreselleşme insan merkezli olmalı"





Visa Üst Yetkilisi (CEO) Alfred Kelly ise Küreselleşme 4.0’nın daha insan merkezli olmasının zorunlu olduğunu dile getirerek, “Müşteri ve vatandaş merkezli olma zorunluluğu vardır.” dedi

İlk kez orta sınıfın büyüklüğünün, yoksulluk sınırında yaşayan insan sayısından daha büyük olduğunu anlatan Kelly, “Finansal tabana yayılma, finansal okuryazarlığın ardından gelir. Bunun için eğitim gerekli.” diye konuştu.

Kelly, bilgi teknolojilerinin bugün dünyada üretilen elektriğin yüzde 10’u kullandığına ve bunun 10 yıl içinde yüzde 20-30’lara yükseleceğine dikkati çekerek, Visa’nın bütün veri merkezlerinde yenilebilir enerji kullanma hedefi olduğunu bildirdi.

Wipro Üst Yetkilisi (CEO) Abidali Neemuchwala de şirketlerin ve hükümetlerin iş kaybını önleme endişesini gidermek için yeteneklerin geliştirilmesine yatırım yapmaları gerektiğini belirterek, şirketlerin yerel kültürleri özümseme yeteneklerini geliştirmeleri çağrısı yaptı.







