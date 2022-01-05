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Korona Virüs 5.doz Turkovac yaptırılabilir mi? 2 Sinovac 2 Biontech olan Turkovac yaptırabilir mi?
Korona Virüs

5.doz Turkovac yaptırılabilir mi? 2 Sinovac 2 Biontech olan Turkovac yaptırabilir mi?

5.doz aşı hangisi yapılıyor? Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bir yıl başladı. Omicron varyantı sebebiyle son günlerde vakalar tırmanışa geçti. Milyonlar hatırlatma dozlarını yaptırmaya başladı. Peki, 5.doz aşı kimlere yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2022-01-05 00:30:00 -
5.doz Turkovac yaptırılabilir mi? 2 Sinovac 2 Biontech olan Turkovac yaptırabilir mi?

Koronavirüs hastalığından korunmak için maske, mesafe, hijyen ve aşı son derece önemli. Son günlerde Omicron varyantı sebebiyle vaka sayıları katlanmaya başladı. Hatırlatma dozu yaptıracak olanlar ise kime kaçıncı doz hakkı tanımlandığını araştırmaya başladı.

5.doz Turkovac yaptırılabilir mi? 2 Sinovac 2 Biontech olan Turkovac yaptırabilir mi?

Ülkemizde aşı uygulaması tüm hızıyla sürüyor. Yerli aşı Turkovac’ın yanı sıra Sinovac ve Bİontech uygulamaları sürüyor. Şimdiye kadar 2 doz Sinovac olanlara 3. doz, 2 Biontech olanlara da 3.doz hakkı tanımlandı. Ayrıca 3 doz Sinovac olanlara 4.doz hakkı veriliyor. Son olarak 2 Sinovac ile 2 Biontech yaptıranlara 5.doz hakkı tanımlandı. Vatandaşlar 5.doz olarak Turkovac, Biontech ya da Sinovac’tan birini tercih edebiliyor.

Sinovac aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi?
Sinovac aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi?

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Sinovac aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi?

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