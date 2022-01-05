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Korona Virüs 5.doz aşı ne zaman yapılacak? Kimler 5.doz aşı olabilir?
Korona Virüs

5.doz aşı ne zaman yapılacak? Kimler 5.doz aşı olabilir?

5.doz aşı kimlere açıldı? Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Ülkemizde şimdiye kadar yaklaşık 134 milyon doz aşı uygulandı. Son olarak bazı vatandaşlara 5.doz aşı hakkı tanımlandı. Peki, kim ne zaman 5.doz aşı yaptırabilir?

Yeniakit Publisher
2022-01-05 00:23:00 -
5.doz aşı ne zaman yapılacak? Kimler 5.doz aşı olabilir?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşıların büyük öneme sahip olduğu ifade ediliyor. Vatandaşlar 5.doz aşı hakkının kimlere verildiğini araştırmaya başladı. Peki, kim ne zaman aşı olabilir?

5.doz aşı ne zaman yapılacak? Kimler 5.doz aşı olabilir?

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı aşılama programı devam ediyor. Bu kapsamda, 2 doz Sinovac ile 2 doz Biontech aşısını olan ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak gruplar arasında yer alan kişiler, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.

Sinovac aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi?
Sinovac aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi?

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Sinovac aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi?

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