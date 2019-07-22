5D Simülatör Tırı Kahramanmaraş Piazza’da

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, yaz tatilini unutulmaz anılarla geçirmek isteyen ziyaretçileri için 5D Simülatör Tırını konuk ediyor.

Türkiye’nin 50’den fazla şehrinde, en büyük müzik festivallerinde, konserlerde, uluslararası spor organizasyonlarında ve alışveriş merkezlerinde bugüne kadar 3 milyondan fazla kişiye ulaşan eğlence tırı; 24 - 28 Temmuz tarihlerinde 15.00-21.00 saatleri arasında, Piazza Avm’nin önüne konumlandırılacak olan 5D Tır Simülatörü, ziyaretçilerine deneyimler yaşatacak.

Power APP 5D Simülatörü Piazza ziyaretçilerine 5 boyutlu eğlence sunacak. İçerisinde gösterilen filmlerin görsel ve işitsel efektlerine uygun hareket ederek, müthiş bir eğlenceye dönüşen, Power FM ve Power Türk’ün ortak projesi 5D Simülatörü Tırı, her yaş grubundan ziyaretçileri ağırlayacak.

Yayınlanan filme göre sarsılan, titreyen, bazen kar soğuğu, bazen yaz sıcağı yaşatan, kimi zaman yağmur altında, kimi zaman rüzgarlı tepelerde gezintiye çıkaran 5D Simülatörü, iki gün boyunca Piazza ziyaretçilerini konuk edecek.