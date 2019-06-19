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5.Burhaniye Bisiklet Festivali Başlıyor

Balıkesir’in Burhaniye İlçesinde, Bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan 5.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:11
5.Burhaniye Bisiklet Festivali Başlıyor

Balıkesir’in Burhaniye İlçesinde, Bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan 5.Burhaniye Bisiklet Festivali için ön hazırlıklar tamamlandı. 27 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 4 gün sürecek festival, 30 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.Burhaniye Öğretmenler Mahallesi Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği (BÖMÇED) ile Pegasus Bisiklet Grubu tarafından, Burhaniye Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan 5.Burhaniye Bisiklet Festivali 27 Haziran’da başlıyor. 4 gün sürecek festivalde, Türkiye’nin farklı illerinden gelecek 150 bisikletli pedal çevirecek.


Ayaklı Mesire Alanı’nda konaklayacak misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için Burhaniye Belediyesi tarafından başlatılan hazırlıklar tamamlandı. 27 Haziran Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren katılımcıların kamp alanına gelmesi bekleniyor. Bu seneki festival kapsamında, sadece Burhaniye’ye bağlı ve daha önceki yıllarda gidilmeyen kırsal mahalleler rotaya dahil edildi. Festival süresince; Kuyumcu, Pelitköy, Taylıeli, Tahtacı, Yabancılar, Karaağaç, Kırtık, Sübeylidere, Kuyualan ve Şarköy mahallelerine pedal çevirecekler.


Burhaniye Belediyesi tarafından dört yıldır düzenlenen Bisiklet Festivali’nin, turizmin çeşitlendirilmesi konusunda bölgeye destek olduğunu söyleyen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Festival için Türkiye’nin çeşitli illerinden birçok bisiklet meraklısının Burhaniye’ye gelecek. Bisiklet turizminin bölgede geliştirilmesi, turizmin çeşitlendirilmesi, alternatif yaklaşımların getirilmesi amacıyla elimizden gelen desteği veriyoruz. Sporcuları Burhaniye’mizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız Bisiklet tutkunlarına başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:11
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