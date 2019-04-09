İhraç edilen 59 polise FETÖ'den gözaltı kararı! Adana merkezli 8 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile polislikten ihraç edilen 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında polislikten KHK ile ihraç edilmiş 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. 8 ilde operasyon Örgüt yapılanması içerisinde zümre başkanı ve vekil olarak konumlandırılan, itirafçı mahrem imamların beyanları ve elde edilen dijital verilerden hareketle yürütülen çalışmalar sonucu 8 ilde operasyon gerçekleştirildi. KHK ile polislikten ihraç edilen 59 şüphelinin adresine düzenlenen baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin operasyonunun sürdüğü öğrenildi.

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