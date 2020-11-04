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Korona Virüs 59 gündür yoğun bakımda! Yemek yemeye başladı enfeksiyonu sürüyor
Korona Virüs

59 gündür yoğun bakımda! Yemek yemeye başladı enfeksiyonu sürüyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kovid-19 nedeniyle 59 gündür boğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yavaş yavaş yemek yiyebildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:59:00 -
59 gündür yoğun bakımda! Yemek yemeye başladı enfeksiyonu sürüyor

Enfeksiyon bulgularının hâlâ devam ettiğini aktaran Özkan, "Yoğun bakımdaki bir hasta için yüzde 100 net konuşmak çok doğru değil ama gidişat gayet iyi. Arada ateşleri oluyor. Enfeksiyon bulguları devam ediyor, onlarla mücadele ediyoruz. Ama daha önceki zamanlara göre kendisi daha iyi" dedi. Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta ziyaretine gelen bir arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıkması nedeniyle kendisinin de tedbir amaçlı test yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını duyurdu. Yılancı’nın tedavisi ise evinde sürüyor.

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