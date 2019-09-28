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5.8'lik İstanbul depremi sonrası vatandaşlar kentsel dönüşüm için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne koştu!

5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerini güvenli hale getirmek isteyen İstanbullular, kentsel dönüşüm için soluğu belediye ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nde aldı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:46
5.8'lik İstanbul depremi sonrası vatandaşlar kentsel dönüşüm için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne koştu!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın dönüşüme neşter atarak vatandaş mağduriyetini giderme girişimi, kentsel dönüşüme olan ilgiyi artırdı. Ancak İstanbulluların üst üste yaşadığı 4,6 ve 5,8 büyüklüğündeki sarsıntılar, İstanbullulara deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Özellikle önceki gün yaşanan son deprem vatandaşı harekete geçirdi. Bu işin şakası olmadığı bilinciyle daha güvenli evlerde yaşamak isteyenler, evini nasıl dönüştürmesi gerektiği konusunda bilgi almaya başladı. İnternette arama motorlarında evimi nasıl dönüştürürüm ve izlenecek yol haritası başlıkları en çok aranan konular oldu.

CİMER'e başvuranlar oldu

Mağduriyet yaşayan vatandaşlar, belediyelerin kapısını çalarak soluğu kentsel dönüşüm masalarında alıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri de ziyaretin sıklaştığı adres olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e de dönüşüm isteklerini yazdı. Üstelik CİMER'e dönüşme talebini bildirenlerin sayısı da azımsanmayacak boyutta. Aralarında daha önce yazan da var yeni başvuru yapan da. Her başvuruyu değerlendirmeye alan CİMER, bu yöndeki talepleri de dikkate alıp vatandaşa Kentsel Dönüşüm Merkezi'ne başvurmaları yanıtını vermiş bu merkezler ise belediyelere yönlendirmiş.

Hukukçuların da kapısı çalındı

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı avukat Ali Güvenç Kiraz, evini dönüştürmek isteyen vatandaşın hukuki alt yapı hakkında da bilgi alma telaşı içine girdiğini söyledi. Talebin artmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın dönüşümde yeni eylem planı açıklamasının ve faizlerin aşağıya inmesinin etkili olduğunu dile getiren Kiraz konuşmasını şöyle sürdürdü: "Son deprem ise vatandaşı daha da hareketlendirdi. Birkaç gündür telefonlarım en çok kentsel dönüşüm yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından çalınıyor. Eylem planında bakanlık dönüşümü hızlandıracak iki önemli adım attı. Bunlardan biri güçlendirmeye izin vermesi bir diğeri de vatandaşın evini aynı metrekarede kendisinin yenilemesinin önünün açılması."

Oturdukları binaları kentsel dönüşüm statüsüne sokmak isteyenlerin bankalarda kredi hesaplatmaya başladığını da öğreniyoruz. Bunu hem sokak röportajında vatandaşlar dile getiriyor hem de görüşlerine başvurduğumuz bankacılar. Birçok banka kentsel dönüşüm kredisi başlığı ile bu tür taleplere cevap veriyor. Ancak dönüşümün hızlanması için kredi koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Avukat Ali Güvenç Kiraz da kredi koşulları iyileştirilmeden dönüşüm isteklerinin istek olmaktan öteye geçemediğini belirtiyor. 2017'de çıkan dönüşüm kredi yönetmeliğine işaret eden Kiraz, "Bu yönetmelik bir an önce uygulanmalı. Oradaki kredi koşulları dönüşümü hızlandırır" dedi.

4 milyar TL'lik kaynak var

İller Bankası, belediyelere 4 milyar TL yeni kaynak da sağlayacak. Bakanlık 81 ile yolladığı genelgede 'riskli bina raporunuzu bize iletin' dedi. Gelen bilgiler ışığında dönüşüm çalışmaları şekillendi. İstanbul'da Esenler'de 8 bin, Gaziosmanpaşa'da 4 bin 748, Başakşehir'de 2 bin, Üsküdar'da 1850, Kadıköy'de bin 650, Zeytinburnu'nda bin 500, Bağcılar'da bin 15, Beykoz'da bin, Kağıthane'de 850, Güngören ve Beyoğlu'nda 750'şer, Arnavutköy'de 500, Ataşehir'de 300 ve kartal'da 125 bağımsız birimden oluşan dönüşüm yapılıyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:46
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YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 52 dk önce
    Aynı tas aynı hamam it ite it de kuyruğuna buyurup gidiyoruz. Cimer çevre ve şehircilik il müdürlüğüne, müdürlük belediyeye, belediye şehircilik bakanlığına DÖN BABA DÖNELİM. Bumudur? Bumudur çözüm?

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