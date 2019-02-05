5816 mağdurlarına tazminat yolu açıldı

Yılmaz Özdil gibi Mustafa Kemal sömürücülerine işlemeyen ancak yakın tarih eleştirisi yapan tarihçi, yayıncı ve vatandaş üzerinde Demokles’in Kılıcı gibi sallandırılan 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun mağdur ettiği vatandaşların lehine AİHM’in emsal kararlara imza attığı ortaya çıktı. 5816 dolayısıyla geçmiş yıllarda komik gerekçelerle hapis cezası verilen Ömer Fuat Özçelebi ve Murat Vural’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdıkları dosyaların her ikisinden de 5816 mağdurlarının lehine karar çıktığı tespit edildi.

AİHM’e taşıyın tavsiyesi

CHP zihniyetinin yargı sopasına dönüşen 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu, olumsuz etkileriyle kamuoyu gündemindeki yerini konuyor. 5816 sayılı kanun kapsamında 1994 ile 2017 arasındaki 23 yılda 4 bin 852 kişinin yargılandığı, 1.772 masumun hapis cezası aldığını ortaya çıkaran haberimizin ardından gündemin üst sıralarına tırmanan konuya ilişkin hukukçuların mağdurlara yaptığı “AİHM’e gidin, kazandığınız tazminatlar kanunun kalkmasını sağlayacaktır” yönündeki çağrının hukuki zemininin bulunduğuna dair bilgilere ulaşıldı. Türkiye’nin imzacı taraflar arasında yer aldığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) hükümlerinin yasal koruyucusu olarak kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’in (AİHM) geçmişte 5816 mağdurların lehine 2 emsal karara imza attığı bildirildi.

M. Kemal’e hakaret iddiası

5816 sayılı kanun dolayısıyla hem askeri mahkeme hem de sivil mahkemede hapis cezasına çarptırılan emekli Deniz Subayı Ömer Fuat Özçelebi’nin başlattığı hukuk mücadelesinin zaferle sonuçlandığı kaydedildi. Edinilen bilgilere göre; emrinde görevli bir astsubaya, duvarda asılı Mustafa Kemal’in portresini kastederek, “onun kellesinin daha büyük bir fotoğrafını seçebilirdin” ifadesini kullandığı iddia edilen ve bu nedenle 5816 sayılı kanun gereği hakkında dava açılan Özçelebi’ye askeri mahkeme tarafından 1998 yılında bir yıl hapis cezası verildi. Daha sonra askeri temyiz mahkemesi bu kararı bozdu. Erken emekliye ayrılan Özçelebi, daha sonra yine aynı davadan sivil mahkeme tarafından yargılanarak yine bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar daha sonra para cezası olarak uygulandı.

5816’yı yere serdi, tazminat istemedi

Büyük mağduriyet yaşayan Özçelebi, 2005 yılında dosyayı AİHM’e taşıdı. AİHM, Türkiye’de “M.Kemal’e hakaret suçundan” mahkum olan emk. Subay Ömer Fuat Özçelebi’nin yaptığı başvuruda, “Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü ile ilgili 10. maddesini ihlal ettiğine” hükmetti. AİHM’in 23.06.2015 tarih, 34823/05 sayılı kararında, “Şiddeti özendirmeyen, silahlı direnişe teşvik etmeyen ve isyana teşvik etmeyen her açıklama ve fiil düşünce özgürlüğü sayılır” denildi. Hukuk zaferini kazanan ve 5816’yı üst mahkemede mahkum eden Özçelebi, tazminat talebinde bulunmadığı için Türkiye’ye herhangi bir para cezası uygulanmadı.

Heykelden 22 yıl hapis

Fikir ve ifade özgürlüğünü yok sayan 5816 sayılı kanunu yere seren Ömer Fuat Özçelebi hakkındaki AİHM’in emsal kararı ilk değil. Yaşadığı mağduriyet karşısında susup kenara çekilmeyerek hukuki mücadele başlatan Murat Vural isimli vatandaş da 5816’yı mahkum ettirenler arasında yer alıyor. Barışçıl protesto amacıyla Sincan Lale Meydanı’nda yer alan M.Kemal heykelini boyamaya teşebbüs ederken yakalanan Vural, çıkarıldığı Sincan 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 22 yıl 30 gün ağır hapis cezasına çarptırıldı. Kararı temyiz eden Vural’ın cezası 13 yıla indirildi ve 5 Şubat 2007’de cezaevine konuldu. 22 Ekim 2018’e kadar seçme ve seçilme hakkı da elinden alınan Vural, kararı AİHM’e taşıdı.

Ceza yanlış

Murat Vural’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle başvurduğu AİHM, mahkûmiyet kararı onanan mahkûmun seçme ve seçilme haklarından mahrum bırakılmasını “son derece ağır ve orantısız” bularak bu cezayla ifade özgürlüğünün de ihlal edildiğini belirtti. 16 Eylül 2014 tarihli kararında AİHM, Sincan 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda Vural’ın “Vandalizmden değil Atatürk aleyhinde suç işlemekten mahkum edildiği” hatırlatılarak, AİHS’in ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesinin ihlal edildiği sonucuna varıldı. Karar neticesinde Murat Vural, 26 bin euro tazminat kazandı.

23 yılda 5 bin kişi 5816’dan yargılandı

CHP zihniyetinin yargı sopasına dönüşen 5816 kapsamında 1994 ile 2017 arasındaki 23 yılda 4 bin 852 kişinin yargılandığı, 1.772 masumun hapis cezası aldığını ortaya çıkaran “5816’yı eleştiren yandı istismarcı kazandı” başlıklı haberimiz kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Atatürk’ü koruma yasası sebebiyle 4 bin 852 kişi yargılandı... Vatandaş üzerinde Demokles’in Kılıcı gibi sallandırılan 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu ile ilgili çarpıcı bir çağrı geldi. 5816 ile ilgili mağdurlara çağrıda bulunan Avukat Kerami Özdemir, “AİHM’e gidin, kazandığınız tazminatlar bu zulmün bitmesini sağlayacaktır” demişti.