5816 eleştireni değil istismarcıyı yargılasın! Eleştiriye ceza istismara ödül

Mustafa Kemal sömürücülüğünden köşeyi dönen rantçılarla ilgili devletin harekete geçmesi bekleniyor. Tarihçiler, 2 bin 500 liraya kitap satan Yılmaz Özdil gibi M.Kemal istismarcılarıyla ilgili 5816 benzeri kanun çıkarılmasını veya fikir özgürlüğüne pranga vuran 5816 sayılı kanunun bu kapsamda düzeltilmesi gerektiğini söylüyor.

5816 bu suiistimaller için kullanılsın

Akit’e konuşan tarihçi yazar Mustafa Armağan, “tosuncuk” olarak nitelendirdiği Yılmaz Özdil’in tanesi 2 bin 500 TL’ye satılan kitabının Atatürk dolandırıcılığı hadisesi olduğunu ve 5816 sayılı kanunun bu gibi suiistimaller için kullanılması gerektiğini söyledi. Mustafa Armağan, “Atatürk üzerinden Atatürkçüleri istismar ederek yükünü tutan ‘tosuncuk’ Yılmaz Özdil’in tanesi 2 bin 500 TL’ye satışa çıkarılan M.Kemal kitabı kelimenin tam manasıyla bir Atatürk dolandırıcılığı hadisedir ve Atatürk’ün hatırasını korumak maksadıyla Menderes tarafından çıkarılan 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu tam da bu gibi suiistimaller için kullanılmalıdır. Saçma sapan bir mantıkla yazılan, oradan buradan toplama bilgi kırıntılarından kolaj yapılarak hazırlanan ve kaynakçası bile bulunmayan, hiçbir emek ve araştırma zahmetine katlanılmadan kotarılan bu ve benzeri kitapları denetleyecek bir kurum ve kuruluş yok mudur?” diye konuştu.

Söz konusu kitaplarda Mustafa Kemal’den seçilen hususiyetlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti politikalarının karşıtı unsurları içerdiğine dikkat çeken Armağan, M.Kemal’in güncel siyasete alet edildiğini belirtti. Özdil’in çocuk kitapları ile de M. Kemal rantçılığı yaptığına değinen tarihçi Armağan, “Bunların tamamı istismardır. İstismar ve istismara açık bir kitle görüyoruz burada. 5816 sayılı mevcut kanun kaldırılamıyorsa bile ona böyle bir ilave yapılmalıdır veya içeriği bu yönde değiştirilmelidir. 5816’nın araştırma ve belge yayıncılığına değil de bu tür istismarlara ‘dur’ diyecek şekilde revize edilmesinin gerektirdiği açıktır” dedi.

Atatürk’ü Kemalistlerden kim koruyacak

Tarihçi yazar Hasret Yıldırım da, “2 bin 500 liraya kitap tüccarlığı yapıp bunu da ‘Atatürkçülük’ maskesiyle kapatan Yılmaz Özdil mantığındaki istismarcılar, 5816 sayılı kanun kapsamında hesap vermelidir. 5816 kanunu, M.Kemal’i, Kemalist geçinen bu zevâttan ne zaman koruyacak? Vesikalı hakikâtleri haykıranlara savaş açanlar, bu istismara neden dur demiyor? M.Kemal bir kahramansa, büyük bir adamsa; hakikâtlerle, vesikâlarla, eğrisiyle-doğrusuyla hayatı neden konuşulmasın!? Hakkında sayısız 5816 davası açılmış, sayısız 5816 ifadesi vermiş bir kardeşiniz olarak konuşuyorum ve diyorum ki; 5816 sayılı ‘Demokles’in Kılıcı Kanunu’ kaldırılsın. İstismarcılardan hesap sorulsun” şeklinde konuştu.

M. Kemal’i satmaktan vazgeçmiyorlar

Mustafa Kemal üzerinden rant elde eden çıkarcılar mantar gibi çoğalıyor. Özellikle neşriyat sektöründe kendisini gösteren istismarcılar M.Kemal’i anlattığı iddiasıyla çıkardıkları kitaplarla ideolojik sömürüye imza atıyorlar. Hiçbir dipnotu bulunmayan, arama motorlarından kopyala-yapıştır temelli olarak hazırlanan Yılmaz Özdil’in “M.Kemal” isimli kitabının 1881 adet basılarak 2 bin 500 TL’den satışa sunulması istismarın korkunç boyutlara vardığını gözler önüne serdi. Mustafa Kemal’le alakalı çok sayıda hacimsiz çocuk kitapları da hazırlayarak satan Yılmaz Özdil’in bu tutumu, M.Kemal sömürüsünün yasal olarak engellenmesi gerektiği algısını pekiştirdi.

Can Dündar’ın Mustafa Kemal hakkındaki “Sarı Zeybek” kitabı ve belgeseliyle köşeyi dönmesi, kendisini M.Kemal’e benzeterek gündem olan Göksel Kaya’nın Atatürk adlı kitap yazarak cebini doldurması örnekleriyle birleştiğinde devasa bir “istismar” örneği oluşturan konuyla ilgili devletin harekete geçerek 5816 sayılı kanunun esas manasıyla düzeltilmesi veya yerine yeni bir kanunla istismarların önüne geçilmesi isteniyor.