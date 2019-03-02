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580 saatlik güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen polis cinayeti çözdü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin motosikletli 2 şahıs tarafından öldürüldüğü cinayet, polisin 580 saatlik güvenlik kameralarını titizlikle incelemesi sonucu çözüldü.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:32
580 saatlik güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen polis cinayeti çözdü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin motosikletli 2 şahıs tarafından öldürüldüğü cinayet, polisin 580 saatlik güvenlik kameralarını titizlikle incelemesi sonucu çözüldü. Cinayetin failleri ve azmettiricileri, Mardin ve İstanbul’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Taraflar arasında kız kaçırma olayı nedeniyle başlayan kan davası olduğu da ortaya çıktı.

 

Olay, 11 Aralık 2018’de, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgelere göre, 1977 doğumlu Mehmet Özdemir, olay yerine motosikletle gelen 2 şahıs tarafından tabancayla ateş açılarak öldürüldü. Olayın ardından polis, şahısların yakalanması ve olayın aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, olay yeri çevresindeki 580 saatlik güvenlik kamerası kayıtları titizlikle incelendi. Mardin ve İstanbul illeri arasındaki tüm yol güzergahlarında bulunan 15 ile ait araç geçiş kayıtları da tarandı. Olayda kullanılan motosikletin tespiti için de çalışma yapan polis, Türkiye genelinde tescili bulunan 2016-2018 model olan bir markaya ait motosikletler üzerinde de araştırma yaptı.



Eş zamanlı operasyon düzenlendi

 

Yapılan tüm araştırmalar sonucunda, öldürme olayının tasarlayarak ve kan gütmek saikiyle işlendiği, ayrıca 18 Temmuz 2017’de İstanbul’da ’Kız kaçırma’ nedeniyle İ.Ö.’nün öldürüldüğü, H.Ö.’nün de ağır yaralandığı olaya karşılık gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayı gerçekleştiren şahısların 1978 doğumlu H.T. ve 1995 doğumlu A.K. ile keşif ve gözetleme yaparak yardımda bulunduğu ve olayı azmettirdiği belirlenen H.Ö., A.Ö., N.Ö., K.Ö., Z.Ö., S.Ö. ve V.Ö. olduğunu da belirleyen polis, şahısların yakalanması için operasyon başlattı. Mardin ile İstanbul’un Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, söz konusu 9 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan H.T.’nin ikametinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca,1 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 35 adet fişek de ele geçirildi.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:32
  1. Mardin
  2. İstanbul
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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