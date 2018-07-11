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58 sene sonra bir ilk! Hulusi Akar...

Milli Savunma Bakanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleşti. Bakanlık görevini Canikli’den alan eski Genelkurmay Başkanı Akar, 58 sene sonra bu bakanlığa getirilen asker kökenli ilk isim oldu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:19
58 sene sonra bir ilk! Hulusi Akar...

1960 yılında Cemal Gürsel’in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından göreve gelen 32 bakan da sivil isimlerdi. Hulusi Akar, Cemal Gürsel ve Fevzi Çakmak gibi üniforma taşırken bakan koltuğuna oturdu.
Acemi sivil çarpar
 
Yemin töreninin ardından Meclis’te soruları yanıtlayan Akar, “Bizim görevimiz itibarıyla ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, milletimizin egemenliği ve bekası için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan şiddet ve tempoda elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi. Akar, ‘Üç gün önce locadan izliyordunuz, şimdi yemin ettiniz’ sözleri üzerine ‘Hayat böyle bir şey. İnsan kuş misali’ yanıtı verdi. ‘Sivil hayat nasıl’ sorusunu ise ‘Bakacağız’ diye yanıtladı. Tebrikleri de kabul eden Akar, kendisini izleyen kalabalığı görünce, “Acemi sivil çarpar, dikkat” diye espri yaptı.

VATAN

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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