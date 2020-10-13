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Korona Virüs 58 kişi vefat etti! Türkiye’de günlük vaka sayısı bin 614
Korona Virüs

58 kişi vefat etti! Türkiye’de günlük vaka sayısı bin 614

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, bin 614 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:27:00 -
58 kişi vefat etti! Türkiye’de günlük vaka sayısı bin 614

Yine dün 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı ise bin 417 olarak gerçekleşti. Diğer yandan, son 24 saatte bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen toplam hasta sayısı da 295 bin 658’e yükseldi. Rakamları değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları ifade etti: “Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin.”

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