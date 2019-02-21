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579 trafik kazasında 286 kişiyaralandı

Kayseri’de 01 Ocak 2019-31 Ocak 2019 tarihleri arasında meydana gelen 579 trafik kazasında 286 kişi yaralandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:25
579 trafik kazasında 286 kişiyaralandı

Kayseri’de 01 Ocak 2019-31 Ocak 2019 tarihleri arasında meydana gelen 579 trafik kazasında 286 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafik ekiplerince Kayseri’de yapılan uygulamalarda, 26 bin 35 araç kontrol edildi. Eksikliği görülen 6 bin 232 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan120 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu ve 283 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde127’si yaralanmalı ve 369’u maddi hasarlı olmak üzere toplam 496 adet trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 210 kişi yaralandı.


Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol edilen 21 bin 40 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 3 bin 892 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 11 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 17 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.


Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 20’si yaralanmalı ve 48’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 68 adet trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 49 kişi yaralandı.


İlçe merkezlerinde ise 4 bin 519 araç kontrol edilirken, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 599 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 20 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 26 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.


Belirtilen dönem içerisinde 11’i yaralanmalı ve 22’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 33 kaza meydana gelirken, kazalarda 27 kişi yaralandı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:25
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