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Korona Virüs 57 yıllık karı koca, 5 saat arayla koronavirüsten öldü!
Korona Virüs

57 yıllık karı koca, 5 saat arayla koronavirüsten öldü!

Mersin'de, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yıllık evli çift 5 saat arayla hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 17:23:00 -
57 yıllık karı koca, 5 saat arayla koronavirüsten öldü!

Tarsus ilçesinde yaşayan ve 1 hafta önce Kovid-19'a yakalanan Aygül- Emin Yıldırım çifti, sağlık durumları ağırlaşınca Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

57 yıllık evli Yıldırım çifti, hastanede tedaviye alındı. Emin Yıldırım, dün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ayşegül Yıldırım ise eşini kaybettikten 5 saat sonra yaşamını yitirdi.
Aygül- Emin Yıldırım çiftinin cenazeleri, Sucular Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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