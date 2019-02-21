57 yıldır aynı aileden baba ve oğlunun yönettiği muhtarlığa mehter takımlı rakip çıktı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde babasının 42 yıl boyunca sürdürdüğü muhtarlığı 2004 yılında girdiği seçimi kazanarak devralan ve 3 dönemdir görevini sürdüren muhtarın karşısına aday olarak çıkan vatandaş, adaylığını mehteran takımının çaldığı marşlarla açıkladı.

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi’nde 42 yıl babasının, daha sonra görevi devralarak 15 yıldır oğlunun sürdüğü muhtarlık için bir vatandaş düzenlediği mehter takımlı törenle aday oldu. 1962 yılında gerçekleştirilen mahalli seçimleri kazanarak Karamürsel ilçesinde bulunan Sarıkum, İsmailağa ve Tabakhane mahallelerinin muhtarı olan Mehmet Günaydın, 2004 yılına kadar görevini aralıksız olarak sürdürdü. 2004 yılında Mehmet Günaydın’ın vefat etmesi sonrasında oğlu Osman Günaydın, babasının tüm seçimleri kazanarak 42 yıl boyunca sürdürdüğü muhtarlık için aday oldu. 3 mahallenin birleştirilmesi ile 4 Temmuz ismini alan mahalle için girdiği seçimlerde muhtar seçilen Osman Günaydın, vefat eden babasının yıllarca sürdürdüğü görevi devraldı.

Baba ve oğlunun 57 yıldır elinde tuttuğu muhtarlık için aday oldu

3 dönem seçimleri kazanarak 15 yıl boyunca muhtarlık yapan Osman Aydın, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde muhtarlık için tekrardan aday oldu. Baba ve oğlunun toplam 57 yıl boyunca aynı mahallede muhtarlığını sürdürmesine tepki gösteren emekli öğretmen Akif Sarıay ise mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde adaylığını açıkladı. Gerçekleştirdiği tanıtım toplantısında mahalliler ile bir araya gelen 2 çocuk babası Sarıay, muhtarlıkların sürekli aynı kişilerde kalmaması gerektiğini söyleyerek aday olacağını açıkladı. Mahallenin kalınması için vaatlerini açıklayan Sarıay, seçimler için iddialı olduğunu vurguladı.

“Yaklaşık 20 yıldır kendisi, 30 yıldan fazla da babası muhtarlık yapmış”

Muhtarlığın sürekli aynı kişilerde kalması yönetimde çalışmaların kalitesizleşmesine neden olabileceğini kaydeden Sarıay, “Mevcut muhtar, bizim de daha önceden muhtarımızdı. Biz yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine müteşekkiriz. Halkımız bunca yıl ki hizmetlerinden memnundur. Bir üst kademde hizmet etmek için, güreşçi tabiriyle biz de er meydanına çıktık. Bizim de söylemlerimiz, projelerimiz var. Yaklaşık 20 yıldır kendisi, 30 yıldan fazla da babası muhtarlık yapmış. Babadan oğula devam devam eden muhtarlığın, Türkiye genelinde böyle şeylerin olmamasını istiyoruz. Muhtarlık, halkın ve devletin ilk temsil makamı. Vatandaşımızın sesi, devletimizin eli olan bu devlet şevkati olan muhtarlığı iyi yerlere taşımak istiyoruz” dedi.

“Biz muhtarlıkları artık sosyalleştirmek istiyoruz”

4 Temmuz Mahallesi için birçok projesi olduğunu kaydeden muhtar adayı Sarıay, muhtarlık seçimlerine girme amacının vatandaşlara hizmet verebilmek olduğunu kaydederek, “Karamürselimiz’in simgesi olan bu 4 Temmuz ismini iyi bir yere taşımak için adayız. Bugüne kadar muhtarlıkları maaş ve mühür için kullanmışlar. Biz muhtarlıkları artık sosyalleştirmek istiyoruz. Muhtarlığımızda engellilerimize ve yaşlılarımıza moral günleri düzenleyeceğiz. Muhtarlıklarda proje olur mu diye söyleniyorlar. Eskiden köy odaları vardı, ilk işimiz olarak bir muhtarlık odamız olacak. Bir spor kulübü kurmak istiyoruz. Bu kulüp adı altında gençlerimizi aktif hale getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Babasından devraldığı muhtarlıkta 4. dönem için iddialı

31 mart tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimlerde iddialı olduğunu belirten 15 yıllık muhtar Osman Günaydın ise, “Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi muhtarıyım. 2004, 2009, 2014 seçimlerinde vatandaşlarımız beni seçti. 2019seçimlerinde de adayım, vatandaşlarımız seçerse göreve devam etmek istiyorum. Babam Mehmet Günaydın, 1964-2004 döneminde aralıksız olarak muhtarlık görevini sürdürdü. O bu işi devam ettirmişti, ben de onun yanında büyüdüm. Ondan sonra vatandaşlar benim devam etmemi uygun gördü. Aday olmak yaşı tutan herkesin hakkıdır. Benim sadece isteğim, bu işi dernekler, siyasi partiler amblemi altında yapılmamasıdır. Muhtar adayları ve azaların benim arkamdan konuşmaması, sosyal medyada gelişi güzel yazılar yazmamasını istiyorum. Herkes kendi çapında iddialı ama sonuçta bunu değerlendirecek olan vatandaşlar” şeklinde konuştu.