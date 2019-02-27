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57 kişinin alınacağı iş için 12 bin kişi başvurdu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde sürekli çalışacak 57 kişilik işçi alımı için 12 bin 272 kişi başvuru yaptı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:23
57 kişinin alınacağı iş için 12 bin kişi başvurdu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde sürekli çalışacak 57 kişilik işçi alımı için 12 bin 272 kişi başvuru yaptı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından engelli temizlik işçisi, hükümlü temizlik işçisi, güvenlik görevlisi, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, elektrik tesisatçısı ve cankurtaran gibi bölümlerde çalışmak üzere 57 kişinin işe alınacağı açıklanmasının ardından İŞKUR İl Müdürlüğü’ne 12 bin 272 kişi başvuru yaptı. Atatürk Spor Salonu’nda çalışmaya hak kazanan işçilerin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekilişi yapıldı. Kura çekilişine katılan vatandaşlar ve aileleri, heyecanla takip etti. Gençlik ve Spor İl Müdürvekili Cemil Kayhan kuranın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Gençlik ve spor Bakanlığımız teşkilatlarında sürekli işçi kadrosunda 57 kişi kurumumuzda çalıştırılmak üzere çekilişi yapılıyor. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılmaktadır. 12 bin 272 kişi müracaat etmiş olup, bunlar arasında yapılacak kura çekiminde 57 kişi kurumumuzda çalışmaya hak kazanacaktır. Kuranın vatandaşlarımıza, ülkemize, kurumumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.


Asil ve yedek listede belirlenen isimler, ilerleyen tarihlerde mülakata katılmasının ardından 57 kişi işe yerleştirilecek.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:23
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