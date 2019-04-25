0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıl dönümü anma törenleri kapsamında, üniversite öğrencileri ve izcilerden oluşan yaklaşık 8 bin kişi, 57’nci Alay’a Vefa yürüyüşü gerçekleştirdi.

25 Nisan 2019 Perşembe 07:06
57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’

Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıl dönümü anma törenleri kapsamında, üniversite öğrencileri ve izcilerden oluşan yaklaşık 8 bin kişi, 57’nci Alay’a Vefa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’da katıldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen ’57’nci Alay Vefa Yürüyüşü’ Kocadere köyündeki kamp ile başladı. Geceyi burada geçiren yaklaşık 8 bin kişi, Türk Kızılay’ı ile Gelibolu 2’nci Kolordu Komutanlığının, 57’inci Alay askerlerinin son yemeği olan kırık buğday çorbasını içerek güne başladı.


Katılımcılara çorba dağıtan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "O günleri geleceğe taşımak açısından önemli bir programı hep birlikte yaşıyoruz. Gençlerimizde o heyecanı, motivasyonu görüyorum. Biraz sonra da namazımızı kılıp, yürüyüşe başlayacağız hep birlikte. Gerçekten gençlerimizle omuz omuza o günleri, o anları hatırlayıp, yürümek benim içinde çok büyük ve ayrı bir heyecan. Ben de çok heyecanlıyım” dedi.


Kılınan Sabah namazının ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, askeri yetkililer, üniversite öğrencileri, izciler ve 45 kişilik Avustralyalı gençler yürüyüş için yola çıktı. Öte yandan, yürüyüşün ikinci kilometresinde Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla 104 metrelik Türk bayrağı açıldı.


25 Nisan 1915 sabahı 57. Alayın yürüdüğü yoldan, bu kez etkinliğe katılanlar geçti. Yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş, 1.5 saat sonra Conkbayırı’nda sona erecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 07:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülke şokta! Bir patlama daha oldu
    1. Ülke şokta! Bir patlama daha oldu
    2. Et piyasasının düzenlenmesine ilişkin..
    3. Kara yollarında durum
    4. Burhaniye’de kent temizliğine kadın..
    5. Putin ile Kuzey Kore lideri Kim bir..
    6. Resmen açıklandı! Et fiyatları için..
    7. Aydın’da antiterapi çalıştayı..
    8. Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu..
    9. Yüksekova’da 5 metrelik karla mücadele
    10. İzmir’de kadın cinayeti
    11. Söke THK Ramazan ayı fitre ve zekat..
    12. Avustralya’da Anzak Günü anma törenleri
    13. "Trump yönetimi, Yemen'deki Suudi..
    14. Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı
    15. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Katarlı..
    16. Aydın’da kural tanımaz sürücüler..
    17. Aydın MY Kolej sağlıklı yaşam için..
    18. Gençler atalarının izinde..
    19. Tek tek tespit edildi! İlk darbeyi..
    20. PKK yandaşları TRT binasına saldırdı!
    21. Washington'da yaşayan Türklerden..
    22. 367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu ortaya..
    23. Dedelerini gözyaşlarıyla andılar
    24. 57. Alay’a ’Vefa Yürüyüşü’
    25. Valilik uyardı! Çıplak elle dokunmayın
    26. Ordu'da heyelan! 6 ev tahliye edildi
    27. Adana'da kaçak ilaç operasyonu
    28. Belediyeye ait depo alev alev yandı
    29. Bursa'da TIR kazası: 1 ölü
    30. Suriye sınırına komando takviyesi
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’