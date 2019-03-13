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57. Alay Yürüyüş Komitesi Çanakkale’ye uğurlandı

57.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:29
57. Alay Yürüyüş Komitesi Çanakkale’ye uğurlandı

57. Alay askerleri anısına Tekirdağ’dan Gelibolu’ya yürüyecek kortej Tekirdağ Valiliği önünden uğurlandı. Çanakkale Savaşları’nda gösterdikleri kahramanlıkla anılan 57. Alay için toplanan 57 gönüllü, Tekirdağ’dan Çanakkale’ye yürümeye başladı.


13-18 Mart tarihleri arasında Çanakkale Şehitliği’ne gerçekleştirilecek olan yürüyüşe katılmak üzere yola çıkan 57 gönüllü için Eski Valilik Binası önünde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.


Konuşmasına Mehmet Akif Ersoy’un şiirini okuyarak başlayan Vali Aziz Yıldırım, "Çanakkale Destanını yazan insanlar Anadolu’nun insanlarıdır ve bu insanların içinde Tekirdağ’ımızdan yola çıkan 57. Alay vardır. Öyle bir 57. Alay ki, en yüksek rütbelisinden, komutanından, mutfağında çalışan aşçı yamağına kadar şehit olmuşlardır. Onlar, bugünleri özgür Türkiye’yi, bu toprakları, bu ezanları, bu bayrağı indirmemek için, dindirmemek için; mücadele etmiş, kanlarını dökmüş, canlarını vermiş, sevdiklerini arkalarında bırakmış insanlardır. Biz, onları bugün sadece anarak yad etmeye çalışıyoruz. Aslında onların ruhunu hissetmemiz gerekiyor. 57. Alay hangi ruhla buradan çıktı, işte burada yazıyor; ’Dönmeyi Düşünmediler’. Onlar, şehit olacaklarını biliyorlardı. Onlar, öleceklerini biliyorlardı. Sevdiklerini arkalarında bırakacaklarını biliyorlardı. Onlar sevdiklerinin kendi hasretlerini çekeceklerini biliyorlardı ama onlar bir şey daha biliyordu, kendilerinden sonra mutlaka yerini alacak birileri vardı ve bu topraklarda en özgür şekilde yaşamaya devam edeceklerdi. Bu ruh, bizlere özgür Türkiye‘yi devam ettirebilmek için bağımsız Türkiye’yi bütün dünyanın güçlerine karşı devam ettirebilmek için gerekli olan içimizde yaşattığımız ruhtur" dedi.


Konuşmanın ardından, komite üyeleri ve yürüyüş heyeti, Çanakkale’ye uğurlandı.


Törene, Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Mustafa Yel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, yürüyüşe destek veren kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


Tekirdağ’dan yola çıkan 57 gönüllü, 6 günlük yürüyüşün ardından 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma törenine katılacak.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:29
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