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568 yıllık tarifle yapılan bayram şerbeti: Gülizar

Amasya’nın Merzifon ilçesinde aktarlık yapan Adnan Yıldırım, ünlü tıp alimi Sabuncuoğlu Şerefeddin’e ait "Akarabiddin" kitabında tarifi yer alan ve geçmişi 568 yıl öncesine dayanan ’Gülizar’ isimli, bayramlarda yapılan şerbeti, tarife uygun olarak yeniden hazırlayarak müşterilerine sunuyor.

02 Haziran 2019 Pazar 17:09
568 yıllık tarifle yapılan bayram şerbeti: Gülizar

Amasya’nın Merzifon ilçesinde aktarlık yapan Adnan Yıldırım, ünlü tıp alimi Sabuncuoğlu Şerefeddin’e ait "Akarabiddin" kitabında tarifi yer alan ve geçmişi 568 yıl öncesine dayanan ’Gülizar’ isimli, bayramlarda yapılan şerbeti, tarife uygun olarak yeniden hazırlayarak müşterilerine sunuyor.


Gülizar özellikle bayramlarda bağırsak ile ilgili problem yaşanmaması için bayramda gelen misafirlere ikram edilen, sindirimi rahatlatan, serinlik veren aynı zamanda 568 yıllık tarife sahip olan özel bir şerbet türü. Gülizar, temelde tarçın, hallıcan kökü, zencefil kökü, muskat, karanfil, darulfülfül, ralent kökü, kızamık şekeri, ham Polat şekeri gibi 9-10 çeşit baharat ve saf gülsuyundan yapılıyor.


5 nesildir ailesinin aktarlık yaptığını belirten Yıldırım, “Selçuklu’dan ve Osmanlı’dan kalan mirasla halk hekimliği yapmaya çalışıyoruz. Ailemden bana gelen büyük bir bilgi mirası var. Bunu da üniversite ve mastır projesiyle taçlandırdım diyebilirim. Yaklaşık 7 tane şifa dağıtan ta Osmanlı’dan kalan 6 asra dayanan tarifleri bulunan şerbetleri tarifleriyle beraber bulduk. Ölçülerini ayarlamaya çalıştık. Yaklaşık 1 yıllık bir Ar-Ge çalışmasından sonra da şehir dışından gelen misafirlerimize, yurt dışından gelen misafirlerimize, dükkanımıza uğrayan insanlara ikram ediyoruz. Farklı bir şey yapma peşindeyiz diyebilirim çünkü özellikle hazır gıda sektörünün oluşturmuş olduğu aromalı, glikoz içeren içeceklerin dışına çıkmak isteğimiz Ramazan’da, bayramda. Bugün hazırladığımız şerbetin ismi Gülizar. Özellikle Osmanlı döneminde bayramlık selamlama yapılacağı zaman saray ahalisi tarafından sarayın mutfağında üretilip, halka ikram edilen serinleten, şifa veren, bağırsak problemlerini gideren şerbet olarak biliniyor. Tarifi takribi 6 asır diyoruz ama net olarak 568 yıllık diyebiliriz. Gülizar şerbetinin temel olarak bize sağladığı fayda Ramazan’dan sonra uzun süreli oruçlara alışmış sindirim sistemimizin dengeye oturması, ph’ın dengelenmesi. Ramazan’da özellikle son günü Kadir gecesinden sonra ikramlar başlarmış Gülizar’la alakalı. Ramazan Bayramı’nın 3. gününe kadar da ikramlar devam edermiş. Halk da bu şerbeti belli bir noktadan sonra unutmuş, amacımız tekrar bu şerbeti canlandırıp, insanların hayatına sokmak” diye konuştu.


Soğuk ve sıcak da tüketilebilen şerbeti yaptıktan sonra şişelere dolduran Aktar Yıldırım, müşterilerine ikram ediyor.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 17:09
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