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Aktüel 56 yıllık itiraf geldi! Grayam cinayeti çözüldü: ABD'li asker gündem oldu! Bakın ne dedi... Öğrenince şaşıracaksınız
Aktüel

56 yıllık itiraf geldi! Grayam cinayeti çözüldü: ABD'li asker gündem oldu! Bakın ne dedi... Öğrenince şaşıracaksınız

Yeniakit Publisher
2024-04-15 18:30:00 - 2024-04-15 18:48:24
56 yıllık itiraf geldi! Grayam cinayeti çözüldü: ABD'li asker gündem oldu! Bakın ne dedi... Öğrenince şaşıracaksınız

İkinci Dünya Savaşı gazisi Hiram Grayam cinayetinde Eski ABD'li asker itirafı dikkat çekti. Verilen detaylarda sır perdesi 56 yıl sonra gelen bir itirafla aralandı.

İkinci Dünya Savaşı gazisi Hiram Grayam cinayetindeki sır perdesi 56 yıl sonra gelen bir itirafla aralandı. ABD'li askerinin itiraf sözleri ülkede gündem oldu 

ABD’de 1968’de faili meçhul cinayete kurban giden İkinci Dünya Savaşı gazisi Hiram Grayam’ın katili 56 yıl sonra, ölümü öncesi suçunu itiraf etti. ABD'li askerin itirafları aktarılırken Polisten yapılan açıklamada, katilin Thomas J. Williams adında bir erkek olduğu ifade edilerek, “Suçu mezarından yankılanıyor” denildi.

Florida eyaleti polisi, İkinci Dünya Savaşı gazisi Hiram Ross Grayam'ın 1968 yılında öldürülmesinden 56 yıl geçtikten sonra katilin kimliğinin tespit edildiğini ve cinayetin çözüldüğünü duyurdu. Indian River ilçe şerifinin ofisinden yapılan açıklamada, Grayam’ın Nisan 1968’de süt dağıtımı yaptıktan sonra eve dönmediği ve polis memurlarının daha sonra cesedini ve süt kamyonunu Vero Beach bölgesindeki ormanın derinliklerinde buldukları belirtildi.

Dedektiflerin cinayeti araştırmak üzere çeşitli tanıklardan yardım aldığı belirtilerek, “Kararlılık ve tanıkların işbirliği sayesinde yeni ipuçları ortaya çıktı: Şimdi ölmüş olan Thomas J Williams, Grayam'ın cinayetini itiraf etmişti ve suçu mezarın ötesinden yankılanıyordu" ifadelerini kullandı.

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