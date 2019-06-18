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56 öğrenci yemin ederek diş hekimliği mesleğine adım attı

BEÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde mezun olan 56 öğrenci için yemin töreni düzenlendi.

18 Haziran 2019 Salı 10:56
56 öğrenci yemin ederek diş hekimliği mesleğine adım attı

BEÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde mezun olan 56 öğrenci için yemin töreni düzenlendi.


Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen yemin törenine, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Prof. Dr. Haktan Özaçmak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Emre Bodrumlu, akademik-idari personel, öğrencilerimiz ve aileleri katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Dekan Vekili Prof. Dr. Bodrumlu,“11 yıl önce eğitim öğretim hayatına başlayan fakültemiz gerek öğrenci sayısı gerekse uzmanlık eğitiminde son dönem teknolojik cihazların kullanılması, artan fiziki imkanlar ve eğitim kalitesi ile tercih edilen bir diş hekimliği fakültesi olmuştur. Fakültemiz hem kapsamlı eğitim vererek donanımlı diş hekimleri yetiştirmekte hem de alanında uzman öğretim üyeleriyle sadece bulunduğu bölgeye değil tüm ülkeye sağlık hizmeti sunmaktadır. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde üniversitemizden mezun olan ve halka sağlık hizmeti sunan birçok kişiyi kazandırmanın gururunu yaşamaktayız” diye konuştu.


Prof. Dr. Emre Bodrumlu, konuşmasının devamında mezun öğrencilere seslendi ve“Sevgili genç meslektaşlarım bütün fedakârlıklarınız, çabalarınız ve emeklerinizle bugüne ulaştınız. Zahmetle büyük sabır ve özveri isteyen bu süreci başarı ile tamamlayarak mezuniyetinize hak kazandınız. Hepinizi canı gönülden kutluyorum” dedi.


Konuşmalar ve Dr. Öğr. Üyesi Nurhat Özkalaycı’nın ‘Geçmişten Günümüze Estetik” başlıklı konferansının ardından, dönem birincisi Diş Hekimi Duygu Çapkın yaş kütüğüne ismini çaktı. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise Fakülte birincisine ve dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve plaket verdi.


Tören, Doç. Dr. Sevinç Aktemur eşliğinde mezun olan öğrencilerin yemin etmeleri ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:56
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