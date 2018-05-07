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56 bin TL’yi bankın üzerinde unutan Rumeysa öğretmene ikinci şok

Otomobil almak için bankadan çektiği ve siyah renkli bez bir çantaya koyduğu 56 bin TL’yi Antalya merkezdeki bir bankın üzerinde unutan, paranın bulunması için afiş bastırıp vicdan çağrısı yapan rehber öğretmen Rumeysa Uslu, yeni bir şokla sarsıldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:18
56 bin TL’yi bankın üzerinde unutan Rumeysa öğretmene ikinci şok

Çantayı alan kişinin tespiti için polis tarafından yürütülen çalışmaları yakından takip eden Uslu, “Olaydaki tek güvencemiz bankın hemen karşısındaki MOBESE kameralarıydı. Ancak polis kameraların arızalı olduğunu bu nedenle de görüntü alınamadığını söyleyince yıkıldık” dedi.

"KAMERALAR HAREKETLİYDİ"

Paranın unutulduğu bankın Meltem Kavşağı önünde olduğunu hatırlatan Uslu, “Bankın karşısındaki kameralar 180 derece hareket edebiliyor. Ama polis, ‘Sistem arızası yaşanmış görüntü alamıyoruz’ diyor. Nasıl böyle bir şey olur anlamıyorum” dedi.

"GÖRÜNTÜ ALAMADIK"

“Ya o kavşakta insan hayatı ile ilgili bir olay yaşanmış olsaydı ne olacaktı? Bu kameralar bizim güvenliğimiz için kurulmadı mı? Kimse bize bu sorularımızın yanıtlarını vermiyor. Elbette ben bir hata yaptım ancak devletin kurumları da bizi korumakla görevli değil mi? Görüntü olmazsa çantayı alan kişi nasıl tespit edilecek?”

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:18
  1. rumeysa öğretmen

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