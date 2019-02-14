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"56 bin engelli kardeşimizi kamuda istihdam ettik"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını yıldan yıla artırarak yüzde 80'lere çıkardık. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin iken, bugün bu rakamı 10 kat artırarak 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ettik"

14 Şubat 2019 Perşembe 20:11
"56 bin engelli kardeşimizi kamuda istihdam ettik"

ESKİŞEHİR (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını yıldan yıla artırarak yüzde 80'lere çıkardık. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin iken, bugün bu rakamı 10 kat artırarak 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ettik." dedi.

Selçuk, Eskişehir'de engelliler ve aileleriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, siyaset ve yönetim anlayışlarının temelinde insanın bulunduğunu, millete hizmetkar, milletle hemhal olmak için çalıştıklarını belirtti.

Sosyal yardım ve sosyal hizmet programlarından ihtiyaç duyan tüm vatandaşların yararlanması için gayret gösterdiklerini anlatan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bugün, burada en çok dayanışma içerisinde olduğumuz engelli kardeşlerim ve değerli aileleriyle birlikte olmak benim için ayrı bir sevinç kaynağı. AK Parti hükümetleri olarak eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata turizme kadar her alanda engelli kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sizlere hizmet etmek, sizlere destek olmak, sizlerle dayanışma içinde olmak bizim görevimiz. Hamdolsun, ülkemiz bugün, engelli kardeşlerimizin hayat standardının yükseltilmesi ve geleceklerinin garanti altına alınması bakımından tüm dünyaya rol model olabilecek bir seviyeye ulaştı. Bu politikaları hayata geçirirken, güçlü bir zemin üzerinde ilerlememiz gerekiyordu. İşe, 2005'te Engelliler Kanunu ile hukuki altyapıyı güçlendirerek başladık."

Selçuk, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetinde, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

- "24 bin engellimize yatılı bakım hizmeti sunuyoruz"

Engellilere yönelik pozitif ayrımcılığın 2010 yılında anayasal güvence altına alındığını ifade eden Selçuk, şunları söyledi:

"Erişilebilirlik kapsamında ulaşım kolaylığı sağlayan kentler, binalar, okullar, park ve bahçeler inşa ederek sizler için en iyisini hedefledik. Engellilerimiz ve refakatçileri şehir içi toplu taşıma ve şehirlerarası demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebiliyorlar. Evlerinden okullarına ücretsiz taşıdığımız engelli öğrencilerimiz de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yine ücretsiz olarak öğrenim görüyorlar. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize bakım ve bakım destek hizmetlerimizi 2005 yılından bu yana etkili bir şekilde sürdürüyoruz. Gündüzlü bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. 7 gündüzlü bakım merkezimizden 446 engellimiz yararlanıyor. 317 bakım merkezinde 24 bin engellimize yatılı bakım hizmeti sunuyoruz."

Bakan Selçuk, 513 bin engelli vatandaşın evde bakım desteğinden yararlandığını belirterek, "Bugün bir müjdemizi daha verdik. Cumhurbaşkanımızın geçen yıl başlattığı ramazan ve kurban bayramlarındaki ikramiyelerden dolayı kesintiye uğrayan ailelerimiz olmuştu. Bugün bir düzenleme yaparak bu ikramiyelerin gelir testi hesaplamasına dahil olmamasını sağladık. Bu kesintilerin oluşturduğu mağduriyetler de en kısa sürede çözülecek." diye konuştu.

- "Eylül ayı itibarıyla kamudaki engelli işçi sayısı 15 bine yaklaştı"

Evlerinde engelli yakınlarına bakan ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamaları için engellileri yılda 30 güne kadar yatılı bakım merkezlerinde ücretsiz misafir ettiklerine değinen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Engelli haklarının iyileştirilmesi konusunda attığımız her adım engelli hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını ve daha kaliteli hale getirilmesini amaçlıyor. Engelli kardeşlerimizin çalışma hayatına bizzat katılımlarını önemsiyoruz. Kamu dahil, belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik. 2018 yılı eylül ayı itibarıyla istihdam edilen engelli işçi sayısı kamuda 15 bine yaklaştı. Özel sektörde de 107 bin olmak üzere şu anda toplam 121 bini aşkın engelli işçimiz çalışıyor. Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını yıldan yıla artırarak yüzde 80'lere çıkardık. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin iken, bugün bu rakamı 10 kat artırarak 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ettik. 'İşe Katıl Hayata Atıl Projesi' kapsamında 350 bini aşkın engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık. Ayrıca mesleki niteliklerini arttırmak için 2012'den bu yana 64 bin engelli vatandaşımızın aktif iş gücü programlarımızdan yararlanmasını sağlıyoruz."

Selçuk, 2014'ten bu yana bin 326 engellinin girişimcilik eğitimlerine katılarak hibe desteğinden faydalandığını sözlerine ekledi.

Programa, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile diğer ilgililer katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 20:11
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