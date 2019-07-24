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55 yıldır organik ürün üretip satarak geçimini sağlıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde yarım asırı aşkın süredir ürettiği organik ürünleri satarak geçimini sağlayan İbrahim Öz büyük takdir topluyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:01
55 yıldır organik ürün üretip satarak geçimini sağlıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde yarım asırı aşkın süredir ürettiği organik ürünleri satarak geçimini sağlayan İbrahim Öz büyük takdir topluyor.


Hayatı boyunca sadece ürettiği ürünleri satarak geçimini sağladığını belirten 75 yaşındaki İbrahim Öz, ’’55 yılı aşkın süredir toprağı kendim işliyor ekiyorum ve ürünümü pazarda satıyorum. Mevsimine göre bölgemizde yetişen her ürünü, hiç bir katkı maddesi kullanmadan tamamen doğal ortamında yetiştiriyorum. Biber, domates, bakla, fasulye gibi ürünleri organik olarak yetiştirir satarım. Özellikle kuru bakla, 55 yıldır vazgeçemediğim ürünümdür. Baklayı hasat ettikten sonra güneşte doğal ortamda kurutur satarım. Kilosu 7 TL’den sattığım bakla, müşterilerim tarafından çok beğenilir ve özel olarak sipariş edenler olur’’ dedi.



’’Dünyaya toprakla uğraş için gelmişim, başka hiç bir iş yapmadım’’



Öz, "Ben çiftçilik yaparak 5 evlat büyüttüm. En büyük kızımı yeni kaybettim. Şu an 4 çocuğum ve 9 torunum var.Çocuklarımın hepsini bu işi yaparak büyütüp evlendirdim. Bu işi yaparak sigortamı dışarıdan ödedim ve emekli oldum. Dünyaya toprakla uğraş için gelmişim. Başka hiç bir iş yapmadım. Hala aynı işi yaparak yaşamaya devam ediyorum. Toprak elini uzatanı asla karşılıksız bırakmaz. Gençlerimiz de üretip satarsa işsizlik azalır. Huzursuzluklar azalır. Bu civarda sadece toprakla uğraşıp ve onun verdikleriyle emekli olan çok az kişiden biriyim. Azimli olup ekmek peşinde olunursa hayat mutlaka bir yol gösterir. Allah herkese bol kazanç ve sağlık versin’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:01
  1. doğa

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