55 yaşındaki kadın çocuklarının isteğiyle köye muhtar adayı oldu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyünde ikamet eden ve Başdere Dayanışma Yardımlaşma Ve Güzelleştirme Derneği Başkanı İmmehan Eryılmaz, muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyünde yaşayan İmmehan Eryılmaz, doğup büyüdüğü köye çocuklarının isteği üzerine muhtar adayı oldu. Köyde yaşayan kadınlarında büyük destek verdiği İmmehan Eryılmaz, muhtar seçildiği takdirde köyünü güzelleştirmek için çalışacağını söyledi. Eryılmaz’a destek veren köylü kadınlar da, "Muhtarımızın kadın olmasını çok istiyoruz, devamı gelsin kadınlar her yerde yapsın yapacağı işleri. Hayırlı işlerde bulunsun her tarafta olsunlar. Kadın erkek ayrımı hiçbir zaman olmasın" dedi.

Başdere köyü muhtar adayı 55 yaşındaki İmmehan Eryılmaz, “Başdere Dernek Başkanıyım bu köyde doğdum büyüdüm evlendim. 2016 yılında eşimi kaybettim. Ondan sonra ne yapabiliriz bu gördüğünü yer atıl halde idi yüzüne bakılmazdı. Dernek kurduk derneğimizle yaptırdık bugünlere getirdik. Bana çalışıyorsun, yapıyorsun yaptıklarımı gördüklerinden sen muhtar çıksana dediler. Beni kimse ikna edemezdi oğlum ve kızım anne bu köy seni istiyor biz sana güveniyoruz arkandayız çık anne evet diyeceksin dedi. Çıktım görüyorsunuz bayanlarımız da arkamdalar destekliyorlar. Allah razı olsun ama bazı erkeklerimiz yapar çatar belediye başkanından da iyi yapar ama bayan. Gece jandarma geldiğinde ne yapacak diyorlarmış, biz jandarmaya güvenmeyeceksek kime güveneceğiz. Köy için projelerimiz var başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Kaymakamıma, Valime çok teşekkür ediyorum. Ben kazandığım muhtar olduğum günden itibaren ben onlara projemi ileteceğim. Eminim ki onlarda sırası ile uygulayacaklar, şimdiden onlara çok çok teşekkür ediyorum” dedi.