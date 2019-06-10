55 yaşındaki bir kadın evinin bahçesinde ölü bulundu
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, 55 yaşındaki bir kadın evinin bahçesinde ölü bulundu.10 Haziran 2019 Pazartesi 17:09
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, 55 yaşındaki bir kadın evinin bahçesinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, İlçenin Örey Mahallesi’nde yaşayan M.O.’yu evinin bahçesinde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede, M.O.’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından M.O.’nun cenazesi, Tekirdağ Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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