55 yaş üstü aşılama başladı mı? 55 yaş üstü aşı sırası nasıl alınır?

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanıyor. Son olarak 60 yaş üstü aşılanmasının başlamasının ardından bir sonraki kategori olan 55 yaş üstü merak ediliyor. 55 yaş üstü vatandaşlar aşılama sürecinin ne zaman başlayacağını sorguluyor. İşte detaylar...

55 yaş üstü aşılama başladı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 55 yaş üstü vatandaşların aşı sırasının geldiğini açıkladı. 55 yaş üstü vatandaşlar aşı için randevu alabilecek.

55 yaş üstü aşı sırası nasıl alınır?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız."Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz."Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

AŞI SIRASI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ