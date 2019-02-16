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55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence:- "Avrupalı ortaklarımızın, ABD'nin İran yaptırımlarını baltalamayı bırakma zamanı geldi"

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:47
55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı

MÜNİH (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Avrupa ülkelerine İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme çağrısı yaparak, "Avrupalı ortaklarımızın, ABD'nin İran yaptırımlarını baltalamayı bırakma zamanı geldi." dedi.

Pence, 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmaya, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığı süreçten bugüne yaptıklarını anlatarak başladı.

Avrupa ülkelerini İran konusunda uyaran ve İran'la olan nükleer anlaşmadan çekilmeye çağıran Pence, "Avrupalı ortaklarımızın, ABD'nin İran yaptırımlarını baltalamayı bırakma zamanı geldi." diye konuştu.

Pence, "İran'dan, Çin'den ve Huawei şirketinden gelebilecek tehditlere" işaret ederek, Trump yönetiminin, NATO ülkelerinin ortak harcamalarını artırması çağrısını yeniledi.

"Müttefiklerimiz Doğu'dan (rakiplerimizden) silah alıyorken sessiz kalamayız." ifadesini kullanan Pence, "Eğer müttefiklerimiz Doğu'ya bağlı olarak büyürse, Batı'nın savunmasını sağlayamayız." ifadelerini kullandı.

- AB de Guiado'yu devlet başkanı olarak tanımalı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "gitmesi" gerektiğini savunan ve diktatör olarak niteleyen Pence, AB'nin de muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıması gerektiğini söyledi.


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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:47
  1. 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı
  2. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

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