0553 313 94 23

55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "İkisi kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık, bu ilaçlardan 39'u yerli üretim"

18 Haziran 2019 Salı 11:18
55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İkisi kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık, bu ilaçlardan 39'u yerli üretim." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını belirtti.

Yeni düzenleme ile 8 bin 554 ilacın geri ödeme listesinde yer aldığını vurgulayan Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 173'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Selçuk, ikisi kanser olmak üzere 55 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını, bu ilaçlardan 39'unun yerli üretim olduğunu bildirdi.

2018 yılında 70'i kanser olmak üzere 570, 2019 yılında da 34'ü kanser olmak üzere 268 ilaca doğrudan erişim imkanı doğduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlardan 626'sı yurt içi, 70'i yurt dışı olmak üzere toplamda 696 ilaç Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödeme kapsamına alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini bildiren Bakan Selçuk, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu.

Bu arada geri ödeme listesine eklenen ilaçların başta küresel grip salgını, bağışıklık, mantar, ağrı ve göz hastalıkları tedavilerinde kullanıldığı aktarılan açıklamada, bu ilaçların tam listesine SGK'nın internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:18
  1. geri ödeme listesi
  2. Kanser ilacı
  3. Zehra Zümrüt Selçuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müezzine darp olayında skandal talep
    1. Müezzine darp olayında skandal talep
    2. "İran'a karşı yürütülen bir irade ve..
    3. Prof. Dr. Bocutoğlu: “Moody’s’in..
    4. Malatyaspor, transferde Arjantin’e..
    5. BM’den dünyayı sarsan açıklama! ‘ABD..
    6. Eski UEFA Başkanı Platini gözaltına..
    7. Albaraka Garaj başvuruları 30..
    8. Kuruluşunun 750. yılında Altın Orda..
    9. Evkur Yeni Malatyaspor yeni sezona..
    10. Mısır "Mursi'ye yönelik tıbbi ihmal"..
    11. Milli cimnastikçiler Dünya..
    12. Mahallede korku dolu günler,..
    13. Markete giren yılan yakalandı
    14. Teröristlerin 4 yıl önce kaçırdığı..
    15. TİKA'dan Bosna Hersekli kadınlara..
    16. Çektiği acılara dayanamayıp evden..
    17. Göztepe'den stat açıklaması
    18. Başkent’in gurur: FOMGET
    19. Hindistan’da 100’den fazla çocuk beyin..
    20. Devrilen motosikletin sürücüsü..
    21. Kuzey Makedonya’dan Yıldırım’a destek
    22. ABD'li NATO komutanından flaş Türkiye..
    23. Altınordu, Sinan Osmanoğlu ile tekrar..
    24. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    25. Göçmenlerle uyum çalıştayı başladı
    26. HDP'nin gençlik meclisine 4 ilde terör..
    27. “Mahallede Şenlik Var” panayırı ile..
    28. Kanserle mücadele okulu
    29. Red Bull Reign'e milli takım damgası
    30. Kartal Belediyesi’nden okullara araç..
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması