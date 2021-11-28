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Yerel 55 dekar çilek zarar gördü! "Gelen Allah'tan gelmiş"
Yerel

55 dekar çilek zarar gördü! "Gelen Allah'tan gelmiş"

Antalya'nın Serik ilçesinde 55 dekar alanda ekili olan çilek seraları sular altında kaldı. Serik ilçesine bağlı Eminceler mahallesinde çilek üreticiliği yapan Hamdullah Pervane, yaklaşık 3 milyon lira masraf yaptığı çilek seralarını sular altında görünce "Gelen Allah'tan gelmiş" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 21:17:00 -
55 dekar çilek zarar gördü! "Gelen Allah'tan gelmiş"

Antalya'nın Serik ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle birçok tarım arazisi zarar gördü. 2 yıl önce kiralayıp çilek üretimi yaptığı 55 dekarlık arazide ilk defa su baskını yaşadıklarını belirten Hamdullah Pervane, "Burada tarla kiraladık 55 dekar çilek dikimi yaptık. Görüyorsunuz suyun altında kaldı hepsi. Yaklaşık 55 dekar üzerine 3 milyon lira masraf etmiştik. Yağışlı havalarda ilk defa suyun altında kaldı. Yağmur fazla yağmış yukarıya, zaten burada dere var. Tıkanınca su yukarıya doğru çıkmış. Gelen Allah'tan gelmiş. Gece de sabah da buradaydık. İki taraf da suyun içinde kaldı. Meyve vermişti bir kısmını toplamıştık ama şu an suyun altında kaldı, kısmet olmadı" dedi.

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