55 can kaybı bin 673 yeni vaka

Son 24 saatte 55 kişinin Kovid- 19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 837’ye yükseldi. Ağır hasta sayısı ise 1181’e çıktı. Son 24 saatte 943 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 254 bin 188’e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 111 binden fazla yapılan test sonucunda bin 673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım” sözleriyle vatandaşları bir kez daha uyardı.