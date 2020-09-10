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Korona Virüs 55 can kaybı bin 673 yeni vaka
Korona Virüs

55 can kaybı bin 673 yeni vaka

Türkiye’de son 24 saatte 111 bin 193 Kovid- 19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 10:51:00 -
55 can kaybı bin 673 yeni vaka

Son 24 saatte 55 kişinin Kovid- 19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 837’ye yükseldi. Ağır hasta sayısı ise 1181’e çıktı. Son 24 saatte 943 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 254 bin 188’e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 111 binden fazla yapılan test sonucunda bin 673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım” sözleriyle vatandaşları bir kez daha uyardı.

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