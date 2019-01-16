Bingöl'de 541 kişiyi iş makineleriyle kurtardılar!

Erzurum-Bingöl karayolu Çirişli mevkiinde dün öğle saatlerinde meydana gelen çığdan sonra bölgede etkili olan kar fırtınası ulaşımı durdurdu. Jandarmanın uyarılarına rağmen yola çıkan sürücüler karayolunda mahsur kaldı. Can kaybının olmadığı çığ bölgesinden Erzurum'a geri dönen AFAD ekibi, bu kez yolda kalanların yardımına koştu.

Ekipler alarma geçti

Gece saatlerinde etkisini artıran fırtına sebebiyle araçlarıyla yolda kalarak donma tehlikesi geçiren vatandaşlar için AFAD'ın yanısıra 112, UMKE ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri alarma geçti. Saatteki hızı 100 kilometreyi geçen fırtına sebebiyle kurtarma ekipleri 4'ü öğretmen 41 kişi iş makineleriyle kurtarılarak Erzurum'a getirildi. Ekiplerin kurtardığı 500 kişi ise Çat ilçesine götürüldü. Vatandaşlar, buradaki öğretmenevi ve kamu kurumlarına ait binalara yerleştirildi. Bu arada fırtına ve olumsuz hava şartları sebebiyle Erzurum'un Çat ilçesinde okullar tatil edildi. Fırtına Palandöken Kayak Merkezi'nde de etkili oldu. Merkezde bulunan otellerdeki yerli ve yabancı tatilciler, fırtınaya rağmen kayak yapmaktan vazgeçmedi.

11 öğretmen mahsur kaldı

Bölgede etkili olan yoğun kar ve tipi, Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar dağı mevkisinde görüş mesafesini sıfıra düşürdü. Kar yağışı, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara ile Çıldır-Aktaş yolunun Mozeret mevkilerinde de etkisini sürdürüyor. Ardahan'ın Göle ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Göle Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi. Öte yandan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan merkeze bağlı Tunçoluk köyüne gitmek için servisle yola çıkan 11 öğretmen kara saplandılar. Öğretmenler kara saplanan araçları minibüsün önüne bağladıkları halatla çekmeye çalıştılar. Aracı saplandığı yerden çıkaramayan öğretmenler karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

1054 köy yolu ulaşıma kapalı

Bu arada bölgede fırtına ve kar yağışı sebebiyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da 748 köye ulaşılamazken, Muş'ta 217 köyün yolu kardan kapandı. Varto ilçesinde ise olumsuz hava şartları sebebiyle okullar tatil edildi. Ardahan'da 42, Kars'ta ise 47 köye ulaşılamıyor.