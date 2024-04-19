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Ekonomi 54 yıllık... Türkiye’de 16 mağazası bulunan ünlü kozmetik markası şirket durdu: İflas eşiğine geldi!
Ekonomi

54 yıllık... Türkiye’de 16 mağazası bulunan ünlü kozmetik markası şirket durdu: İflas eşiğine geldi!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 00:45:00 - 2024-04-19 00:46:38
54 yıllık... Türkiye’de 16 mağazası bulunan ünlü kozmetik markası şirket durdu: İflas eşiğine geldi!

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez ünlü cilt bakımı ve Kozmetik alanında öne çıkan markalardan olan şirketin artları zorlaştığı iddia edildi. Marka iflas bildiriminde bulundu.

Türkiye'de 16 mağazası ile faaliyet gösteren dev şirket iflas eşiğine geldi. 54 yıldır dünyanın farklı noktalarında hizmet veren dev şirket hem müşterilerine hem de çalışanlarını üzdü. Kadınların uğrak adresi olan kozmetik şirketi krizle boğuşuyor.

Artan enflasyon ve ekonomik kriz derken dünyada iflas haberleri de peş peşe geliyor. 54 yıldır dünyanın farklı noktalarında hizmet veren dev şirket iflas eşiğine geldi. Şirketin iflas süreci İngiltere ve diğer bazı ülkeleri etkiliyor olsa dahi Türkiye operasyonunun farklı bir lisans altında faaliyet göstermesi olayı birazcık değiştiriyor. Lisansını farklı olması nedeniyle iflas sürecinin Türkiye'yi etkilemediği belirtildi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DÜNYANIN SEVİLEN MARKASI İFLAS EŞİĞİNDE

1970'lerde Anitta Roddick tarafından kurulan The Body Shop, dünyada cilt bakımı ve Kozmetik alanında öne çıkan markalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'de 16 mağazası bulunan şirket ekonomik kriz etkileri ile baş etmeye çalışıyor. Son yıllarda iş kaybı ve mağazaların kapanma süreci gibi sorunlarla sık sık gündemde yer alan The Body Shop, mali durumunu da düzeltmekte zorlanıyor. Fransız Grubun bir parçası olmasına rağmen iflas riskiyle karşı karşıya kalan şirket hem müşterilerinin hem de çalışanlarını üzdü. Şirketin mali krizi boğuştuğu ve iflas sürecini yönetmek için yöneticilerin atanması planı yapıldığı belirtildi.

250'YE YAKIN MAĞAZADA KAPANIŞ SÜRECİ BAŞLIYOR

İngiltere'de 250'ye yakın mağazasıyla hizmet veren The Body Shop, iflas eşiğine dayanırken şirketin iflas başvurusunda bulunacağı aktarıldı. Hem müşteri hem de çalışanları endişelendiren bu durumun Türkiye'yi etkilemeyeceği de söyleniyor.

Bu durumu Türkiye'yi etkilemeyeceği belirtilirken diğer ülkelerde bulunan mağazalarının da korunacağı vurgulandı. The Body Shop doğal ve hayvan dostu ürünleri ile tanınırken marka uzun yıllardır kozmetik sektörüne yön veriyor.
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