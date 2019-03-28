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54 yaşında okuma yazma öğrendi

Eskişehir’de şimdiye kadar okuma yazma bilmeyen 54 yaşındaki Gülbahar Dişbudak; okuma hayalini, Tepebaşı Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi’nin düzenlemiş olduğu ‘’evde okuma yazma kursu’’ sayesinde gerçekleştirdi.

28 Mart 2019 Perşembe 12:51
54 yaşında okuma yazma öğrendi

Eskişehir’de şimdiye kadar okuma yazma bilmeyen 54 yaşındaki Gülbahar Dişbudak; okuma hayalini, Tepebaşı Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi’nin düzenlemiş olduğu ‘’evde okuma yazma kursu’’ sayesinde gerçekleştirdi.


Şirintepe mahallesinde yaşayan Gülbahar Dişbudak, ağır engelli kızı nedeniyle şimdiye kadar açılan kurslara katılamadı. Dişbudak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ‘’Okuryazarlık Seferberliği’’ kapsamında; Eskişehir’de bir ilk olarak, 21 Ocak 2019 tarihinde açılan ‘’evde okuma yazma kursu’’nu başarıyla tamamlayarak, 54 yıl sonra okuryazar olmanın sevincini ve hayalini yaşadı.


Gülbahar Dişbudak’ın evinde düzenlenen sertifika töreni, Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, kursun açılmasına destek veren KADEM Derneği Başkanı Hatice Kaya ve Tepebaşı Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abuzer Hakverdi’nin katılımlarıyla gerçekleşti. Düzenlenen törende Gülbahar Dişbudak, ‘’Okuryazarlık Sertifikasını’’ Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz’dan aldı.


Okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşayan Gülbahar Dişbudak; ikinci kademe okuma yazma kursuna da devam edip, ilkokul mezunu olma hayalini gerçekleştireceğini dile getirdi ve yazdığı ilk mektubunu okudu. Törende; Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz; ‘’Okuma - Yazma’’ kursunun açılmasındaki katkılarından dolayı, emeği geçenlere teşekkür etti ve okuma azminden dolayı Gülbahar Dişbudak’ı tebrik etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:51
  1. doğa

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