0553 313 94 23

54 sene sonra ismi değişti

New York eyaletinde adı 54 yıl önce yanlış  yazılan "Verrazano" köprüsünün adı, "Verrazzano" olarak düzeltildi.

02 Ekim 2018 Salı 09:09
54 sene sonra ismi değişti

New York Valisi Andrew Cuomo, Brooklyn ile Staten Island bölgelerini  birbirine bağlayan "Verrazano" köprüsünün adının "Verrazzano" olarak  değiştirilmesini öngören kararı imzaladı.

Adını 1524'te New York limanını keşfeden İtalyan kaşif Giovanni da  Verrazzano'dan alan köprü 1964'te kullanıma açılmıştı ancak köprünün adı inşaat  sözleşmesine "Verrazano" olarak geçmiş ve böyle kalmıştı.

Vali Cuomo, yaptığı açıklamada İtalyan kaşife saygı için böyle bir  isim değişikliğine gidildiğini belirtti.

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 09:09
  1. New York

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB’den bedelli askerlik yapacak öğretmenlere yarıyıl ve yaz tatili müjdesi
    1. MEB’den bedelli askerlik yapacak..
    2. Dolarda son durum
    3. İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin..
    4. Hindistan Rusya'ya 3 uçak hediye..
    5. Süper Lig'de Galatasaray zirveye geri..
    6. Amerika'da 24 saatte 2 uçak düştü
    7. Altın fiyatlarında son durum çeyrek..
    8. 54 sene sonra ismi değişti
    9. Bursa'da dereye uçan otomobilde yaralı..
    10. Maradona'dan Messi'ye milli takım..
    11. İnce'nin CHP'den yüksek almasını..
    12. Türk ekonomisini hedef alan 417 kişiye..
    13. Valilik açıkladı: Ankara'da ekmek..
    14. Yurt dışına 2,5 milyar TL kaçırdılar!..
    15. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    16. O polis memuru açığa alındı
    17. Etiketi görenler bu soruyu sordu:..
    18. Van'da ele geçirildi! Tam 141 kilo eroin
    19. IMF Başkanı Christine Lagarde'dan..
    20. Düzce'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 2..
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Köy sağ-sol diye bölünmüştü! Artık minare olmayacak
    Köy sağ-sol diye bölünmüştü! Artık minare olmayacak
    Selvi'den çarpıcı Brunson iddiası! Serbest kalabilir
    Selvi'den çarpıcı Brunson iddiası! Serbest kalabilir
    Köylülerin kabusu oldu! Korkudan evden çıkamıyorlar
    Köylülerin kabusu oldu! Korkudan evden çıkamıyorlar

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Zaharçenko suikastının görüntüleri ortaya çıktı
    Zaharçenko suikastının görüntüleri ortaya çıktı
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama! 'O kararlara saygı duymuyoruz'
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama! 'O kararlara saygı duymuyoruz'