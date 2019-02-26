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"54 milyon seçmenin oyuna millete hizmete talibiz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran'da resmen, bu seçimde de kısmen İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak halindedir. Bu ruha uygun davranıyoruz ve davranmaya devam edeceğiz. Onun dışında kimseyi ötekileştirmiyoruz, itmiyoruz, kakmıyoruz. Resmi bir ittifak halinde değiliz"

26 Şubat 2019 Salı 12:41
"54 milyon seçmenin oyuna millete hizmete talibiz"

RİZE (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran'da resmen, bu seçimde de kısmen İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak halindedir. Bu ruha uygun davranıyoruz ve davranmaya devam edeceğiz. Onun dışında kimseyi ötekileştirmiyoruz, itmiyoruz, kakmıyoruz. Resmi bir ittifak halinde değiliz." dedi.

Özel, CHP Rize İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerini korku siyasetine çevirdiklerini, bir evin içerisinde AK Parti'li ve CHP'lilerin olduğunu, aileler içerisinde tartışma çıkarmanın doğru olmadığını söyledi.

Özel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP hakkında yaptıkları bazı açıklamalarla ilgili Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaklarını aktararak, "Suç duyurusu dilekçelerimiz avukatlarımız tarafından Ankara'da Cumhuriyet savcılıklarına verilmektedir." diye konuştu.

CHP'nin millete hizmet etmeye talip olduğunu anlatan Özel, şöyle devam etti:

"54 milyon seçmenin oyuna millete hizmete talibiz. Seçmenin doğduğu yere bakmıyoruz. Seçmenin etnisitesine, mezhebine bakmıyoruz. Geçmişte hangi partiye oy verdiğine bakmıyoruz. Özellikle Rize'de en çok AK Parti'lilerden oy bekliyoruz. Orduyu, yargıyı yöneten kişi gelmiş muhalefet partisini de yönetecek. Kiminle ittifak kuracağımıza karışıyor. 'Onu söyle, bunu söyle, bunu yap.' Çok net bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran'da resmen, bu seçimde de kısmen İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak halindedir. Bu ruha uygun davranıyoruz ve davranmaya devam edeceğiz. Onun dışında kimseyi ötekileştirmiyoruz, itmiyoruz, kakmıyoruz. Resmi bir ittifak halinde değiliz. 82 milyona hizmet edecek şekilde 54 milyondan da oy bekliyoruz."

Özel, CHP'ye verilen her oyun hizmete ve kardeşliğe verildiğini, Türkiye'de en güvenilir belediyeler arasında CHP belediyelerin yer aldığını ileri sürdü.

Tanzim satışlarında bakliyat satışına başlandığını hatırlatan Özel, "Bunlar İstanbul'a güneş açınca Türkiye'ye bahar geldiğini sanıyor. İstanbul'a kar yağınca Türkiye'ye kış geliyor. İstanbul, Ankara'da çok Bursa'da 2 tane, toplam üç ilde tanzim satış mağazası var. Rize'de tanzim satış mağazası var mı, yok. Siz ucuz patlıcan, domates, bugün başladığı gibi bakliyat alabiliyor musunuz? Nereden alıyorsunuz? Satıldığı marketten alıyorsunuz. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada pahalı alıyorsunuz. 78 ilde yok. 78 ilde tanzim satış yok ama kameraları getiriyorlar tanzim satışları çekin. Vatandaşa 'Biz bu sorunu çözdük.' diyorlar. Vatandaşın karnı televizyonda gördüğü ucuz sebze, meyve bakliyatla doymaz." diye konuştu.

Türkiye'de ilk tanzim satışların Ecevit döneminde kurulduğunu savunan Özel, "Tanzim satışlar önce özelleştirildi, sonra satıldı. TANSAŞ, Tanzim Satış Anonim Şirketinden geliyor. Ne günahı vardı TANSAŞ'ların. Neden? Yandaşların marketleri zengin olsun. Şimdi baltayı taşa vurdular. Beğenmedikleri CHP'nin projelerine sarılıyor. Bizim tanzim satışları her yerde herkes ulaşıyordu, bunların çadır. Seçim otobüsleri gitti mi tanzim satış otobüsleri kamyonları da gider." ifadelerini kullandı.

Özel, Türkiye'de günlük ihtiyacın 80 bin ton sebze meyve olduğunu ve bunun yalnızca bin tonunun 3 ilde satıldığını anlattı.

Ankara'da yerel seçimlerin partileri lehine olduğunu iddia eden Özel, Ankara'da Mansur Yavaş'ın anketlerde 10 puan öne geçtiğini savundu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:41
  1. CHP
  2. Özgür Özel
  3. Rİze

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