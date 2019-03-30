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Van'da 54 düzensiz göçmen daha yakalandı

Van'ın Özalp ilçesinde yurda yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen 54 düzensiz göçmen yakalandı.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:15
Van'da 54 düzensiz göçmen daha yakalandı

Van'ın Özalp ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 54 düzensiz göçmen yakalandı. 

Van  Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Özalp-Van kara yolunda devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Kontrollerde, kamyonetin kasasında yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 54 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.

Kamyonet sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı. 

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:15
  1. İlVanEmniyet Müdürlüğü
  2. düzensiz göçmen

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