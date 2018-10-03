54 kaçak yakalandı

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında ve Pınarhisar ile Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 4 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Irak, İran ve Afganistan uyruklu 54 kişiyi yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen M.Ç. ve H.T. ise gözaltına alındı.