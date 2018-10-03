54 kaçak yakalandı
Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 54 düzensiz göçmen yakalandı.03 Ekim 2018 Çarşamba 17:57
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında ve Pınarhisar ile Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 4 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Irak, İran ve Afganistan uyruklu 54 kişiyi yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen M.Ç. ve H.T. ise gözaltına alındı.
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