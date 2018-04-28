Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

530 öğrenciden Afrin'deki Mehmetçiğe koreografili destek

Bursa'da 530 lise öğrencisi, yaptıkları yardımlara teşekkür videosu ile cevap veren Mehmetçiğe, 'Vatan size minnettar' koreografisi ile destek oldu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 11:58
530 öğrenciden Afrin'deki Mehmetçiğe koreografili destek

Bursa'nın Bademli Mahallesindeki Turhan Tayan Anadolu Lisesinde öğrenim gören 17 yaşındaki Özge Işıklı, Afrin’de görevde olan ağabeyine ve Mehmetçiklere destek vermek amacıyla arkadaşları ve okul idarecileriyle birlikte askerler için giyecek ve erzak toplamaya başladı.

Toplanan erzakların askerlere ulaşmasının ardından Kilis Jandarma Komutanlığında görev yapan askerler video çekip Bursa'daki lise öğrencilerine teşekkür ederek videoyu sosyal medyada paylaştı.

Bunun üzerine harekete geçen 530 öğrenci, okul bahçesinde Türk bayrağı motifli "Vatan size minnettar" yazılı tabloyu oluşturdu. Havadan görüntülenen etkinlik daha sonra Afrin'deki askerler için sosyal medyadan paylaşıldı.

Okul Müdürü Bünyamin Demircan, "Daha önce Afrin'deki askerler için çeşitli malzemeler topladılar onları gönderdik. Kilis Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler video çekip teşekkür ettiler, biz de koreografi hazırlayıp cevap verdik" dedi.

Abisinin Afrin'de asker olduğunu ve oradan çıkarak bu projeyi hazırladıklarını anlatan 11. sınıf öğrencisi Özge Işıklı, "Bu benim hayalimdi arkadaşlarım hayalimi gerçekleştirdi. Çok teşekkür ediyorum onlara" dedi.

10. sınıf öğrencisi Kağan Bayır ise koreografi 2,5 ay sürdüğünü belirterek "Çok uğraştık ama gayretlerimize değdi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 11:58
  1. Bursa
  2. Kilis
  3. Anadolu Lisesi
  4. Bademli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezaevi Cemevi oluyor
    1. Cezaevi Cemevi oluyor
    2. KAAN N2 ile yeniliğe dokunun
    3. Erdoğan: Muhalefet birbirine girdi
    4. Rusya ABD'nin en güçlü silahını esir..
    5. Sözleri sonrası salon buz kesti! Kendi..
    6. Vücudumuz susuz kaldığında neler..
    7. Dronecell, hayat kurtaracak
    8. TOKİ 125 iş yeri ve 28 konutu açık..
    9. Erdoğan seçim hedefini açıkladı:..
    10. Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı'yla..
    11. Casper’dan Türkiye’ye ‘akıllı’ yatırım
    12. 100 bin imza süreci belli oldu!
    13. Yeşilçam'ın "Çirkin Ziya"sı geçimini..
    14. Putin kendi kendini azarladı!
    15. İstanbul'un en büyük pazar kompleksi..
    16. Erdoğan: Muhalefet birbirine girdi
    17. ‘Beş benzemez’in ittifak senaryosu..
    18. Galatasaray'dan derbi için rekor prim!..
    19. 40 yıllık kamyona öyle bir şey..
    20. Narkotik yer mi bu oyunu? Yakalandılar
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap
    Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım
    Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım