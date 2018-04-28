530 öğrenciden Afrin'deki Mehmetçiğe koreografili destek

Bursa'nın Bademli Mahallesindeki Turhan Tayan Anadolu Lisesinde öğrenim gören 17 yaşındaki Özge Işıklı, Afrin’de görevde olan ağabeyine ve Mehmetçiklere destek vermek amacıyla arkadaşları ve okul idarecileriyle birlikte askerler için giyecek ve erzak toplamaya başladı.

Toplanan erzakların askerlere ulaşmasının ardından Kilis Jandarma Komutanlığında görev yapan askerler video çekip Bursa'daki lise öğrencilerine teşekkür ederek videoyu sosyal medyada paylaştı.

Bunun üzerine harekete geçen 530 öğrenci, okul bahçesinde Türk bayrağı motifli "Vatan size minnettar" yazılı tabloyu oluşturdu. Havadan görüntülenen etkinlik daha sonra Afrin'deki askerler için sosyal medyadan paylaşıldı.

Okul Müdürü Bünyamin Demircan, "Daha önce Afrin'deki askerler için çeşitli malzemeler topladılar onları gönderdik. Kilis Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler video çekip teşekkür ettiler, biz de koreografi hazırlayıp cevap verdik" dedi.

Abisinin Afrin'de asker olduğunu ve oradan çıkarak bu projeyi hazırladıklarını anlatan 11. sınıf öğrencisi Özge Işıklı, "Bu benim hayalimdi arkadaşlarım hayalimi gerçekleştirdi. Çok teşekkür ediyorum onlara" dedi.

10. sınıf öğrencisi Kağan Bayır ise koreografi 2,5 ay sürdüğünü belirterek "Çok uğraştık ama gayretlerimize değdi" diye konuştu.

Kaynak: İHA