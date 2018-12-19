53 yıl önce ölen madenciye ait olduğu düşünülen ceset bulundu

AMASYA (AA) - Amasya'daki Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde gece vardiyasında çalışan işçi, bareti, kazma ve küreği yanında, tam çürümemiş madenci cesedine ulaştı. Cesedin, 19 Mart 1965'te 69 işçinin hayatını kaybettiği grizu patlamasında madenden çıkarılamayan 7 işçiden birine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Özel bir şirket tarafından çalıştırılan Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde, gece vardiyasında çalışan bir işçi, kömür çıkardığı sırada cesetle karşılaştı.

İşçinin, tam çürümemiş, yanında bareti, kazma ve küreği olan erkek cesediyle ilgili yetkililere haber vermesi üzerine konuyla ilgili savcılık bilgilendirildi.

Savcının olay yerine gelmesi ve bölgede inceleme yapması bekleniyor.

Cesedin 53 yıl önce 69 işçinin hayatını kaybettiği grizu patlamasında madenden çıkarılamayan 7 işçiden birine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arşivlere göre, cesedin bulunduğu bölümde 19 Mart 1965 yılında grizu patlaması meydana geldiğini ve kazada 69 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İşçilerden 7'sinin cesedinin madenden çıkarılamadığını belirten Güven, söz konusu cesedin bulunduğu ocakta daha önce başka bir kazanın yaşanmadığına işaret etti.

Güven, kuvvetle muhtemel cesedin madenden çıkarılamayan işçilerden birine ait olduğunu kaydetti.