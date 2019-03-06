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53. Uluslararası Turizm Borsası Fuarı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Özellikle Avrupa satışları ki Almanya bunların başını çekiyor. Erken rezervasyon olarak ciddi artışlar var. Dün bir rakam aldım; şu ana kadar geçen seneye kıyasladığımızda Almanya'dan Türkiye'ye olan erken rezervasyon satışlarında yüzde 58'lik artış var. Oldukça sevindirici. Almanya'nın genelinde satış artışı olmamasına rağmen Türkiye'ye yönelik satışlarda yüzde 58 artış var. Demek ki Almanya'nın lokomotifi Türkiye olmuş bu sene rezervasyon olarak"

06 Mart 2019 Çarşamba 15:23
53. Uluslararası Turizm Borsası Fuarı

BERLİN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde Türkiye'deki erken rezervasyonlarda ciddi artış olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 53. Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'ndaki Türk standının açılışı kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Turizmde 2018'in beklentilerin üstünde, iyi şekilde kapatıldığını vurgulayan Ersoy, "Aynı sıçramayı, hatta biraz daha fazlasını 2019'da gerçekleştireceğiz gibi gözüküyor." dedi.

Erken rezervasyondaki rakamların sevindirici olduğunu dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Özellikle Avrupa satışları ki Almanya bunların başını çekiyor. Erken rezervasyon olarak ciddi artışlar var. Dün bir rakam aldım; şu ana kadar geçen seneye kıyasladığımızda Almanya'dan Türkiye'ye olan erken rezervasyon satışlarında yüzde 58'lik artış var. Oldukça sevindirici. Almanya'nın genelinde satış artışı olmamasına rağmen Türkiye'ye yönelik satışlarda yüzde 58 artış var. Demek ki Almanya'nın lokomotifi Türkiye olmuş bu sene rezervasyon olarak."

- Beklentimiz 5,6 milyon turistin Türkiye'yi ziyaret etmesi

Turizmde hedeflerin gerçekleşeceğini aktaran Ersoy, "Geçen sene 4,5 milyonun biraz üstünde kapatılmıştı. Bu sene de 5,6 milyon. DRV’nin (Alman Seyahat Acenteleri Birliği) verdiği rakamalar var. 'Şu an gidişat olumlu gösteriyor.' diyorlar. Bizim de beklentimiz 5,6 milyon civarında Alman turistin bu sene Türkiye'yi ziyaret etmesi." şeklinde konuştu.

Yeni tanıtım politikalarında, Türkiye'nin rakipsiz olduğu, rekabette Türkiye'yi ön plana çıkaracak yönleriyle tanıtım yapılacağını söyleyen Ersoy,sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin çok muhteşem kültürel hazineleri var, arkeolojik değerleri var, gastronomisi var, doğası, denizi, güneşi var. Bu bağlamda Göbeklitepe ön plana çıktı. 2019'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Göbeklitepe yılı ilan etmesiyle tanımın odak noktasına Göbeklitepe'yi koyduk. Biliyorsunuz (Göbeklitepe'nin) 12 bin yıl önceye dayanan tarihin sıfır noktası olarak da anılan ve diğer bütün arkeolojik değerlerden ayrışan bambaşka bir özelliği var. Biz de bunu vurgulayarak ve bunun ana yurdu olan Türkiye'yi, Anadolu'yu vurgulayarak tanıtım kampanyası yapıyoruz. Çok da büyük ilgili var. Bütün kampanyalarımızda 2019 boyunca yerleştireceğiz."

- "Bireysel tanıtıma başladık"

Bu yıl ocak itibarıyla sadece Almanya üzerinde değil, Türkiye'ye yolcu veren ülkelerin tamamında bireysel tanıtıma başladıklarını aktaran Ersoy, "Direkt nihai tüketiciye yönelik bireysel tanıtıma başladık ve yoğun bir şekilde başladık. Ocak itibarıyla da Almanya'nın hem magazin dergilerinde hem ulusal televizyon kanallarında THY ile yoğun tanıtım kampanyasına başladık. Biliyorsunuz THY'nin tarifeli seferlerinde nisan itibarıyla Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarını devreye aldık. Türkiye tanımında ve turizm yapma şeklinde farklılaşma var." şeklinde konuştu.

Yurt dışından özellikle Almanya ve Avrupa'daki kanaat önderlerini, editörleri ve sosyal medya fenomenlerini Türkiye'ye davet edeceklerini anlatan Bakan Ersoy, "Onların gözünden Türkiye'yi Almanlara, Avrupalılara anlatacağız. Bu da farklı bir ayrışma sağlayacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kültür sanat ile ilgili tanıtımda çok farkı bir sisteme geçeceklerini belirten Ersoy, burada turizm, kültür ve gastronomi etkinliklerini birleştiren bir faaliyet alanına girileceğini dile getirdi.

Bu yıl Topkapı eserlerinin, Japonya'nın Tokyo ve Kyoto şehirlerinde sergileneceğini anımsatan Bakan Ersoy, eserlerin yanında gastronomi değerlerinin de tanıtılacağı etkinliklerin düzenleneceğini ifade etti.

Ersoy, gelecek yıl da Moskova, Berlin ve Londra'yı bu kapsama almayı düşündüklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:23
  1. - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  2. Berlin
  3. ITB Berlin
  4. Turizm Borsası Fuarı

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