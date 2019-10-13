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Şırnak'taki 53 okulda eğitime 3 gün ara!

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye sınırı yakınlarında bulunan 53 okulda eğitime 3 gün ara verildi.

13 Ekim 2019 Pazar 20:02
Şırnak'taki 53 okulda eğitime 3 gün ara!

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Cizre, İdil, Silopi ilçesine bağlı sınır boylarındaki 53 köy okulunda, güvenlik nedeniyle eğitime 3 gün ara verildi.

Suriye sınırı yakınlarında bulunan 53 okulda eğitime 3 gün ara verildiği bildirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şırnak'ın Cizre, İdil, Silopi ilçesine bağlı sınır boylarındaki 53 köy okulunda, güvenlik nedeniyle eğitime 3 gün ara verildiği duyuruldu.

Okulların isimleri valilik sitesinde paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 20:02
  1. Şırnak okul
  2. Şırnak'ta okullar tatil

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