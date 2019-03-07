53 lira 70 kuruşu olsaydı, dünyanın en mutlu kadını olacaktı

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Melehat Sev, Dünya Kadınlar Günü’nde kadın olduğuna adeta pişman oldu. Kimsesi olmayan ve yalnız başına yaşayan kadın, hastalanıp tarla ve bahçelere gündelik işine gidemeyince 53 lira 70 kuruş olan elektrik borcunu ödeyemedi. Kimseye bir şey de diyemeyen kadının elektrikleri 53 lira 70 kuruş olan borcundan dolayı kesildi, olayın altından da ilginç bir hayat hikayesi çıktı.

Yaklaşık 20 yıl önce eşini terk eden ve 20 yıldır da yüzünü hiç görmediği bir adamın kağıt üzerinde hanımı olan Melahat Sev, eşinden ayrı yaşadığı 20 yıllık süreçte yaz kış, yağmur çamur demeden tarla ve bahçelerde çalışıp 3 kızını büyütüp evlendirdi. Tarım işinde çalıştığı için de sosyal güvencesi olmayan çaresiz kadın, geçtiğimiz günlerde hastalanınca tarla ve bahçelerdeki yevmiye işine gidemedi. Kıt kanaat geçinen kadın bu süreçte de durduğu eve gelen 53 lira 70 kuruşluk borcunu ödeyemedi.

“İyileşemedim, bu nedenle elektriksiz kaldım”

İyileşip tarla ve bahçelere gündeliğe gitmeye çok uğraştığını ancak bir türlü iyileşemediğini belirten çaresiz kadın, “Gençken iyi çalışıyordum. Herkes işe götürür gece gündüz tarla ve bahçelerde çalışırdım. Resmiyette 20 yıldır yüzünü bile görmediğim eşim Ahmet Sev ile kağıt üzerinde evli görünüyorum. Ancak 20 yıldır ne bir iyiliğini gördük ne de kendisini. 3 kızımı da gündeliğe gidip çalışarak okuttum alınlarının akıyla gelin ettim. Yaşım 60’a dayandı. Artık vücut ağır işlere dayanamaz hale geldi. Bu zamana kadar kimseye muhtaç olmamaya çalıştım. Haftalardır elektrik parasını denkleştirebilmek için pazara bile çıkmadım. Kuru, yağan yerim ama elektrik borcunu ödeyeyim dedim. Fakat borcumu ödemeyi başaramadım. Karanlıkta kalmaktan değil de gerçek ihtiyaç sahibi ile sahte ihtiyaç sahiplerinin ayırt edilememesine üzülüyorum” dedi.

Köşk Kaymakamlığının kendisine 3 ayda bir 200 TL yardımda bulunduğunu, çalışamaz duruma düşünce bu para ile de geçinmenin mümkün olmadığını belirten Melahat Sev, “Kaderime boyun eğiyorum. Başka çarem de yok. Çevresi olanlar her şeye ulaşıyor. İnşallah birileri de bizim durumumuzu görür” diye konuştu.