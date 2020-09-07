53 kişi vefat etti, 1578 yeni vaka tespit edildi

53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı bin 102 oldu. Dün Kovid-19’u yenen bin 13 kişinin daha eklenmesiyle iyileşenlerin sayısı 251 bin 105’e yükseldi. Sosyal medya hesabından tedbirlere uyma çağrısını yineleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım” dedi.