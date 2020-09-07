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Korona Virüs 53 kişi vefat etti, 1578 yeni vaka tespit edildi
Korona Virüs

53 kişi vefat etti, 1578 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan koronavirüs rakamlarına göre; Türkiye’de son 24 saatte 96 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, bin 578 kişiye pozitif tanı konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:55:00 -
53 kişi vefat etti, 1578 yeni vaka tespit edildi

53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı bin 102 oldu. Dün Kovid-19’u yenen bin 13 kişinin daha eklenmesiyle iyileşenlerin sayısı 251 bin 105’e yükseldi. Sosyal medya hesabından tedbirlere uyma çağrısını yineleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım” dedi.

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